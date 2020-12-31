+1 FEST’ten yılbaşına özel program: Gel-sene 2021

Konser deneyimini evlere taşıyan +1 FEST, Büyük Ev Ablukada, Kamufle ve Athena’nın sahne alacağı yılbaşı özel programı Gel-sene 2021 ile 31 Aralık gecesinde dinleyiciyle buluşacak

cumhuriyet.com.tr
31 Aralık 2020 Perşembe, 09:45
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Program @artibir Instagram hesabı üzerinden yayımlanacak.

+1 FEST’in yılbaşı sahnesinin ilk konuğu Türk alternatif müziğinin sevilen gruplarından Büyük Ev Ablukada olacak.

Bu konseri takip edecek ikinci performans ise funk temelli hiphop müziği ile hip-hop sahnesinin en yetenekli genç isimlerinden Kamufle tarafından gerçekleştirilecek.

Gecenin ve 2020’nin final konseri ise Türk rock müzik tarihinin başarılı ve dinamik gruplarından Athena’dan gelecek.

Detaylı bilgiye @artibir Instagram hesabından ulaşılabilir.

+1 FEST Yılbaşı Özel programı:

20.00 Büyük Ev Ablukada

21.30 Kamufle

?23.15 Athena


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