1 korucu şehit oldu
MSB, Sait Üzmen isimli güvenlik korucusunun Pençe-Kaplan bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada bir Güvenlik Korucusu’nun yaralandığını, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.
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