1 korucu şehit oldu

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 22:25

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde dün teröristlerle çıkan çatışmada bir Güvenlik Korucusu’nun yaralandığını, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.