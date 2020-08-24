1 milyon kök kenevir, 2 ton esrar ele geçirildi

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:46

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 22 Ağustos günü Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.

Operasyonda, 14 farklı noktada 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.



