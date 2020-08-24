1 milyon kök kenevir, 2 ton esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesinde Hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, 22 Ağustos günü Genç ilçesi kırsalında operasyon düzenledi.
Operasyonda, 14 farklı noktada 1 milyon 80 bin kök Hint keneviri ve 2 ton 135 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, kenevir bitkileri numune alınmasının ardından operasyon bölgesinde imha edildi.
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