10 soruda Gözde Seda Altuner: Fonda endişe şarkısı çalıyor

10 Nisan 2021 Cumartesi, 16:00

Sadakatsiz dizisinde oyunculuğuyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, ‘10 Soruda’nın konuğu oldu. Ruh halini, korkularını, hayallerini paylaştı.

1- Ruh haliniz nasıl?

Karışık. Aslında keyifli olduğum bir dönemdeyim ama malum salgın meselesi yüzünden fonda sürekli bir endişe şarkısı çalıyor.

2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?

Kedilerim ve bebekler ile vakit geçirmek. Masumiyetleri beni mest ediyor.

3- En büyük korkunuz?

Kendime inancımı kaybetmek

4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?

Her yer olabilir. Yolculuk yapmayı çok özledim.

5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?

Hayır. Tüm zorluğuna rağmen İstanbul’dan başka dünyada hiçbir yerde yaşamak istemem, çok aşığım kendisine.

6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?

Evde vakit geçirmek hem arkadaşlarımla hem yalnızken yapmayı en en sevdiğim şey.

7- En son hangi filmi izlediniz?

Ölümcül Masumiyet

8- Son okuduğunuz kitap?

Kurtlarla Koşan Kadınlar

9- Hayattaki kırmızı çizginiz?

Benim veya sevdiğim birinin sınırlarının aşılması.

10- En sevdiğiniz hayvan?

Kedi.