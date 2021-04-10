10 soruda Gözde Seda Altuner: Fonda endişe şarkısı çalıyor
Oyuncu Gözde Seda Altuner, ‘10 Soruda’nın konuğu oldu.
Sadakatsiz dizisinde oyunculuğuyla dikkat çeken Gözde Seda Altuner, ‘10 Soruda’nın konuğu oldu. Ruh halini, korkularını, hayallerini paylaştı.
1- Ruh haliniz nasıl?
Karışık. Aslında keyifli olduğum bir dönemdeyim ama malum salgın meselesi yüzünden fonda sürekli bir endişe şarkısı çalıyor.
2- Hayatta sizi en mutlu eden şey nedir?
Kedilerim ve bebekler ile vakit geçirmek. Masumiyetleri beni mest ediyor.
3- En büyük korkunuz?
Kendime inancımı kaybetmek
4- Pandemi bitince ilk nereye yolculuk yapacaksınız?
Her yer olabilir. Yolculuk yapmayı çok özledim.
5- Yaşamak istediğiniz başka bir yer var mı?
Hayır. Tüm zorluğuna rağmen İstanbul’dan başka dünyada hiçbir yerde yaşamak istemem, çok aşığım kendisine.
6- Arkadaşlarınızla nerede buluşmayı seversiniz?
Evde vakit geçirmek hem arkadaşlarımla hem yalnızken yapmayı en en sevdiğim şey.
7- En son hangi filmi izlediniz?
Ölümcül Masumiyet
8- Son okuduğunuz kitap?
Kurtlarla Koşan Kadınlar
9- Hayattaki kırmızı çizginiz?
Benim veya sevdiğim birinin sınırlarının aşılması.
10- En sevdiğiniz hayvan?
Kedi.
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