100 binden fazla Kübalı, devrimi savunmak için yürüdü
Küba'nın başkenti Havana’da 100 binden fazla kişinin katıldığı büyük yürüyüşte halk, ABD'nin ülkeye yönelik kampanyasına tepki gösterdi.
ABD'nin Küba'ya yönelik istikrarsızlaştırma girişimlerine karşı Cumartesi sabahı Havana halkı Küba'nın başkentinde merkezi miting düzenledi.
soL Haber’in aktardığına göre etkinliğe, Ordu Generali Raúl Castro ve Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de katıldı. Havana'nın Malecón bölgesine yakın La Piragua'da buluşmaya 100 binden fazla Kübalı, yaklaşık 60 yıldır süren ABD'nin ekonomik, ticari ve mali ablukasının kaldırılması talebiyle katıldı.
Etkinlikte konuşan Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, bugün adaya karşı yürütülen "geleneksel olmayan savaşı" ve ABD'nin Devrimi devirmek için başlattığı ulusal güvenliğe yönelik tehditleri karşısına aldı.
“HİÇBİR YALAN TESADÜFEN ÇIKMIYOR”
Díaz-Canel, ülke hakkında hiçbir yalanın tesadüfen ortaya çıkmadığını, ancak her şeyin soğukkanlılıkla hesaplandığını belirtti.
Küba lideri ayrıca medya ve resmi hükümet kanallarına karşı siber saldırılar düzenleyerek dayanarak ulusa saldırma ve aynı zamanda olası savunma araçlarını silahsızlandırma girişimlerini kınadı. “Bunların hiçbiri yeni değil” diyen Díaz-Canel, Küba'nın egemen ve bağımsız kalmaya kararlı olduğunun altını çizdi.
“ÖRGÜTLÜ BİR HALKI HİÇBİR KUVVET YENEMEZ”
Miting için sabah 5.30'da toplanmaya başlayan Havanalılar güneşin doğuşunu "Örgütlü bir halkı hiç bir kuvvet yenemez!" sloganlarıyla karşıladı
Bu hafta, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD Hükümetini bu araçları kullanmak ve düzensizlik yaratmak için verileri manipüle etmekle suçladı.
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