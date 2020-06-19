100 milyon maske devlet malzeme ofisinde stoklandı
Koronavirüs salgını sürecinde maske yardımı yapmadığı yönünde iktidara eleştiriler devam ederken, Sayıştay Denetim Raporları’nın incelendiği TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda 377 milyon maskenin Devlet Malzeme Ofisi’nde stoklandığı ortaya çıktı. CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, maskelerin zorunlu olan illere dağıtılması çağrısı yaptı.
Salgın kapsamında maske dağıtımı 20 Nisan itibarıyla Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş’den Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne devredilmiş, maske ihracatı da “hibe” ön şartına bağlanmıştı. Sayıştay Denetim Raporları’nın incelendiği TBMM KİT Komisyonu’nda, Devlet Malzeme Ofisi’nde 100 milyonu hala depolarda olmak üzere 377 milyon maskenin stoklandığı ortaya çıktı. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit Özdemir, firmaların yabancı ülkelere sattığı maske sayısı kadar kurumlarına maske bağışladığını söyledi. Özdemir, bağışlanan 377 milyon maskenin 277 milyonunu hibe ettiklerini geriye kalan maskeleri de stokladıklarını aktardı.
"AKP, VATANDAŞI MASKESİZ BIRAKTI"
Son olarak Ankara, İstanbul ve Bursa’da maske kullanma zorunluluğu getirildiğini anımsatan TBMM KİT Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "Vatandaşlarımız haftalarca maskesiz bırakılırken, milyonlarca maske göz göre göre ihraç edildi. Aynı süreçte maske temin edemeyen ve virüs kapan vatandaşlarımızın bir kısmı hayatını kaybetti. Şimdi öğreniyoruz ki 100 milyon maske de depolarda tutuluyormuş" dedi.
Türkiye’de sağlık personeli dahil birçok yurttaş maske bulamazken milyonlarca maskenin yabancı ülkelere satılmasına tepki gösteren Yavuzyılmaz, "AKP, 'salgın küresel, mücadele ulusal’ dediği halde vatandaşı maskesiz bıraktı. Vatandaş hem canının hem ekmeğinin derdindeyken, Devlet Malzeme Ofisi’nin acil olarak depolarında bekleyen 100 milyon maskeyi zorunlu maske uygulamasının olduğu şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtmalıdır" çağrısı yaptı.
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