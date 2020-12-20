100 şoför ilanına 2 günde 7 bin 53 kişi başvurdu

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 100 şoför alımı için verdiği ilana 7 bin 53 kişi başvurdu.

ANKA
20 Aralık 2020 Pazar, 09:36
100 şoför ilanına 2 günde 7 bin 53 kişi başvurdu
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte 13 ilçede filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi.

Başvurular için sadece 14-15 Aralık 2020 tarihleri belirlenmesine rağmen bu kısa süre içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu.

Covid-19 nedeniyle online olarak yapılan başvuruların ardından 100 asil ve 50 yedek şoför adayı noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

Kura sonuçları Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü resmi sitesinden 18 Aralık'ta yayımlandı


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