100 şoför ilanına 2 günde 7 bin 53 kişi başvurdu
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nün 100 şoför alımı için verdiği ilana 7 bin 53 kişi başvurdu.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, kentte 13 ilçede filyasyon ekibinde 6 aylığına çalıştırmak üzere İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında 100 şoför alımı için 14 Aralık'ta ilan verdi.
Başvurular için sadece 14-15 Aralık 2020 tarihleri belirlenmesine rağmen bu kısa süre içerisinde 7 bin 53 kişi iş başvurusunda bulundu.
Covid-19 nedeniyle online olarak yapılan başvuruların ardından 100 asil ve 50 yedek şoför adayı noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.
Kura sonuçları Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü resmi sitesinden 18 Aralık'ta yayımlandı
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