11 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Ankara'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz otomobil sürücüsü Olcay Çakır (19) ile yanındaki Eren Ç. (16) ve Fehmi U. (17), yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalandı.
Toplam 11 bin 923 lira para ceza kesilen gençlerin polis otosunda selfie yapması, dikkat çekti. Ankara'nın Altındağ ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 06 GY 062 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Olcay Çakır ve yanındaki arkadaşları Eren Ç. ve Fehmi U. kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sonrası otomobil, cadde üzerinde Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden sürücü Olcay Çakır'ın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.
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