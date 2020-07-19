12 Punto TRT Senaryo Günleri ödül töreniyle sona erdi

19 Temmuz 2020 Pazar, 09:50

Bu yıl 12-18 Temmuz tarihleri arasında 10 farklı ülkeden katılımla 3 ayrı platformda düzenlenen “12 Punto TRT Senaryo Günleri” ödül töreni ile sona erdi. TRT 2’den canlı yayınlanan ödül törenine sinema dünyasından Reha Erdem, Tayfun Pirselimoğlu, Atalay Taşdiken, Burak Çevik, Reis Çelik, Zeynep Atakan, Mesut Uçakan, Nazif Tunç, Tarık Tufan, Halil Kardaş ile Eurimages Türkiye Temsilcisi Zülfikar Kürüm katıldı.

Final töreninde; Avrupa Film Akademisi Başkanı Mike Downey, Cannes Film Festivali Cinefondation Genel Müdürü Georges Goldenstern, Doha Film Enstitüsü CEO’su Fatma Hassan Alremaihi, Films Boutique Direktörü Gabor Greiner, Saraybosna Film Festivali Endüstri Direktörü Jovan Marjanovic’in yer aldığı jürinin verdiği; üç projeye Uluslararası Ortak Yapım Ödülü, dört projeye TRT Ortak Yapım Ödülü, dört projeye ise TRT Ön Alım Ödülleri de açıklandı.

Reha Erdem gecede ortak yapım ödülü aldı.

ÖDÜL ALAN FİNALİSTLER

Ortak Yapım Ödülleri "Hayat" ile Zeki Demirkubuz, "Neandria" ile Reha Erdem, "İdea" ile Tayfun Pirselimoğlu ve "Kamış" ile Cemil Ağacıkoğlu'na TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren tarafından verildi.

Atalay Taşdiken "Turagay", Selman Nacar "Aralık", Bünyamin Musullu "Şimdi Orası" ve Tarık Aktaş "Geceden Fecre Kadar" filmlerinin Ön Alım Ödülü’nü, TRT Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Alcan takdim etti.

Uluslararası Ortak Yapım Ödülleri, Nepalli Min Badur'un yönettiği "Soğuk Bir Sene", İspanyol Çema Garsiya İbarra'nın yönetmenliğini üstlendiği "Kutsal Ruh" ve Maryna Gorbach'ın yönettiği "Klondike" filmlerine verildi. Finalistler ödüllerini, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ile TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven’in elinden aldı.