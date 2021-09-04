12 yaş üstüne de aşı onayı verildi

04 Eylül 2021 Cumartesi, 19:51

Habertürk'ün Bilim Kurulu kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 12 yaş üstüne veli onayı ile aşı onayı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önceki gün Bilim Kurulu toplantısının ardından "18 yaş ve üstü üniversite öğrenciler için tanımladık. 15 yaş üstü için tercihe bıraktık. 12 yaş üstü kronik hasta olanlar için ayrıca tanımlama yaptık. 12 yaş üzeri zorunlu değil, tercihe bırakılması gerektiği kanaatindeyiz” açıklamasında bulunmuştu.

Habertürk, bugün Bilim Kurulu'nun 12 yaş ve üzeri çocuklarda veli onayı ile Covid-19 aşısı yapılmasına onay verdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.