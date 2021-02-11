1,4 milyar nüfuslu Hindistan'dan sosyal medya devlerine uyarı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Twitter çıkışının ardından Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad da Amerikan sosyal medya şirketlerini ülke yasalarına uymaları konusunda uyardı.

cumhuriyet.com.tr
11 Şubat 2021 Perşembe, 17:17
1,4 milyar nüfuslu Hindistan'dan sosyal medya devlerine uyarı
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Reuters'ta yer alan habere göre, parlamento oturumunda Twitter, Facebook, LinkedIn ve WhatsApp gibi sosyal medya şirketlerine doğrudan isimleriyle hitab eden Teknoloji Bakanı Prasad, "Hindistan'da faaliyet gösterebilmek için Hint yasalarına uymanız gerekiyor" dedi.

Son olarak Twitter, Hint hükümetinin, tarım reformuna yönelik çiftçi protestoları hakkında yanlış bilgi yaydığını iddia ettiği 1.100'den fazla hesap ve gönderiyi kaldırma emrine uymayı reddetmişti.

Hindistan teknoloji bakanlığı bu durumu kınamış ve ülke vatandaşlarını, halihazırda 3 milyon kişi tarafından kullanılan Twitter'ın yerel rakibi Koo'ya katılmaya çağırmıştı.


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