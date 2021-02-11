1,4 milyar nüfuslu Hindistan'dan sosyal medya devlerine uyarı

11 Şubat 2021 Perşembe, 17:17

Reuters'ta yer alan habere göre, parlamento oturumunda Twitter, Facebook, LinkedIn ve WhatsApp gibi sosyal medya şirketlerine doğrudan isimleriyle hitab eden Teknoloji Bakanı Prasad, "Hindistan'da faaliyet gösterebilmek için Hint yasalarına uymanız gerekiyor" dedi.

Son olarak Twitter, Hint hükümetinin, tarım reformuna yönelik çiftçi protestoları hakkında yanlış bilgi yaydığını iddia ettiği 1.100'den fazla hesap ve gönderiyi kaldırma emrine uymayı reddetmişti.

Hindistan teknoloji bakanlığı bu durumu kınamış ve ülke vatandaşlarını, halihazırda 3 milyon kişi tarafından kullanılan Twitter'ın yerel rakibi Koo'ya katılmaya çağırmıştı.