14 yaşındaki çocuğa Cumhurbaşkanı’na hakaretten ev baskınıyla gözaltı!
Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım gerekçe gösterilerek İzmir’de evi basılan 14 yaşındaki O.O.Ş. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Çocuğun yakınları saatlerdir haber alamadığını belirtti.
14 yaşındaki O.O.Ş. yaptığı bir sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle dün akşam İzmir’de evi basılarak ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Aile, saatlerdir çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.
Birgün'ün haberine göre, 2006 doğumlu olan 14 yaşındaki O.O.Ş. adlı çocuk, dün akşam saat 20.30’da evi basılarak ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Aile yakınlarından edinilen bilgilere göre, evde bulunan annesi ve abisi her ne kadar çocuğun yaşıyla alakalı polislere ikazda bulunsa da ‘Savcının talimatı var’ yanıtını aldı. Söz konusu ev yine ‘Savcının talimatı olduğu’ gerekçesiyle arandı.
SAATLERDİR HABER ALINAMIYOR
İzmir Torbalı Emniyeti’ne götürüldüğü bilinen çocuk hakkında aile ve yakınları saatlerdir haber alamadıklarını belirtti. Anne, emniyeti telefonla aradığında ise çocuğunun yalnızca ‘çocuk doktoruna götürüldüğü’ bilgisini alabildi.
Öte yandan psikolojik destek aldığı da öğrenilen çocuğun ailesi derhal serbest bırakılmasını talep ediyor.
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