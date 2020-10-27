1400 öğrencinin öğle yemeği Mesut Özil'den

27 Ekim 2020 Salı, 23:55

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Mesut Özil'in Londra'nın kuzeyindeki 11 okulda öğrenim gören bin 400 ögrencinin öğle yemeği masrafını üstlendiği belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde yıldız futbolcunun yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayından bu yana öğrencilere yemek yardımı yaptığı kaydedildi. İngiltere'de öğrencilere sağlanan "ücretsiz yemek kuponu" tartışmaları uzun süredir devam ediyor.