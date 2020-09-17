15-49 yaş arasında Covid-19 vakalarında artış
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde 15-49 yaş arasındaki Covid-19 vakalarında artış yaşandığını açıkladı.
Dünya çapında 30 milyondan fazla kişiye bulaşan virüse ilişkin WHO’da görevli epidemiyolog Maria Van Kerkhove, Covid-19 vakalarında ortalama yaşın düştüğünü belirterek hastaneye kaldırılan vakaların yaş ortalamasının 15-49 yaş arasında olduğu ve hastaneye yatma oranlarında artış yaşandığını açıkladı.
Kerkhove, bazı ülkelerde endişe verici eğilimler görülmeye başlandığını da belirtti.
Özellikle İspanya, Fransa, Karadağ, Ukrayna ve ABD’nin bazı eyaletlerinde yoğun bakım ünitelerinde artışların görüldüğü aktarıldı.
Bunun endişe verici olduğu belirtilirken henüz grip mevsiminin bile başlamadığı ifade edildi.
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