15 Ocak 2021 tarihli korona tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 Ocak 2020 tarihli tabloya göre son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka kaydedildi, 169 yurttaş da yaşamını yitirdi. İyileşen kişi sayısı ise 9 bin 109 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi.
169 yurttaş da yaşamını yitirdiği kaydedilen tabloya göre hasta sayısı 921 oldu.
Son 24 saatte 9 bin 109 kişi hastalığı atlatırken, Covid-19'u ağır atlatan kişi sayısı 2 bin 311 olarak ifade edildi.
15 ocak korona tablosu şöyle:
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