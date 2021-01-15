15 Ocak 2021 tarihli korona tablosu açıklandı

15 Ocak 2021 Cuma, 19:17

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi.

169 yurttaş da yaşamını yitirdiği kaydedilen tabloya göre hasta sayısı 921 oldu.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişi hastalığı atlatırken, Covid-19'u ağır atlatan kişi sayısı 2 bin 311 olarak ifade edildi.

15 ocak korona tablosu şöyle: