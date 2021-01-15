15 Ocak 2021 tarihli korona tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. 15 Ocak 2020 tarihli tabloya göre son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka kaydedildi, 169 yurttaş da yaşamını yitirdi. İyileşen kişi sayısı ise 9 bin 109 olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma, 19:17
15 Ocak 2021 tarihli korona tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi. 

169 yurttaş da yaşamını yitirdiği kaydedilen tabloya göre hasta sayısı 921 oldu. 

Son 24 saatte 9 bin 109 kişi hastalığı atlatırken,  Covid-19'u ağır atlatan kişi sayısı 2 bin 311 olarak ifade edildi.

15 ocak korona tablosu şöyle:


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