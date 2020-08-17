15 Temmuz gazisinin yaşadıklarına Nihal Olçok'tan sert tepki: Allah sizi tarumar edecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin ardından gazilik raporları geçersiz sayılan ve yeniden rapor alması istenen 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in yaşadıklarına tepki veren Nihal Olçok, "Allah sizi tarumar edecek" dedi.
15 Temmuz darbe girişiminde oğlu Abdullah Tayyip Olçok ve eşi Erol Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, sosyal medya hesabından, 15 Temmuz gazisi Cumali İbin'in yaşadıklarıyla ilgili haberi alıntılayarak, sert tepki gösterdi.
Olçok Twitter hesabından "İmkanları olsa benim bile nüfus kaydımı değiştirip oğlum ABDULLAH'ın annesi olduğum gerçeğini bile değiştirmek istiyorlar. Yaşayan evlatlarımla ilgili yapacaklarını yaptılar zaten. Ben değil ama ALLAH sizi tarumar edecek" diye yazdı.
Geçen günlerde, oğlu Abdullah Tayyip Olçok adına yaptırılan spor tesisin açılışına davet edilmeyen Nihal Olçok, tepkisini sosyal medyadan dile getirmişti.
Video Haberler
- Doğan Cüceloğlu ve eşi kasaplardan özür diledi
- Kılıçdaroğlu, AKP'ye deprem vergisini sordu
- İmamoğlu'nun kamerasından 17 Ağustos videosu
- Bankta uyuyan adamın cüzdanını çalmaya çalıştı
- Engelli yurttaşa telefon lüks diyen kişiye tepki
- Galata Kulesi skandalından yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga