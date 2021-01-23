FETÖ bağlantılarını Cumhuriyet’e açıklayan gazi, ifadeye çağrıldı: Yegin’e soruşturma

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştiren 15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin ifadeye çağırıldı. Yegin’in, Cumhuriyet’in, Nebati’nin özel kalem müdürünün eşinin vakıfta görevlendirilmesini duyurduğu gün ifadeye çağrılması dikkat çekti.

15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Yegin, 12 Kasım 2020’de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından toplanan paraların yönetildiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın önünde düzenlenen eylemde, vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Kışla ile Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı eleştirmişti. Nebati’nin, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile fotoğrafının olduğunu; Kışla’nın, FETÖ bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan Güvenilir Gıdalar Vakfı’nın mütevelli heyetinde yer aldığını ve Erbaş’ın ise FETÖ’ye yakınlığı ile bilinen Kültürlerarası Diyalog Platformu’nun yönetim kurulu üyesi olduğunu belirten Yegin, “Eğer bu vakıf 15 Temmuz öncesi kurulsaydı, bazı üyeleri sebebiyle KHK ile kapatılırdı” ifadelerini kullanmıştı. Yegin hakkında bu konuşmasının ardından soruşturma başlatıldığı ortaya çıktı. Bu kapsamda, Yegin, savcılığa ifade vermeye çağrıldı. Yegin’in, gazetemizin, Nebati’nin özel kaleminin eşinin söz konusu vakıfta görevlendirilmesine yönelik haberin yayımlandığı gün ifade vermeye çağrılması dikkat çekti. Yegin, Nebati’nin FETÖ elebaşı Gülen ile fotoğrafını anımsatarak görevlendirmeye tepki göstermişti.

‘TEMİZLİK YAPILMALI’

Cumhuriyet’e konuşan Yegin; Nebati, Kışla ve Erbaş’a yönelik “FETÖ’cü” dediği iddiasıyla ifadeye çağrıldığını söyledi. Konuşmasında bahsettiği fotoğraf ve üyeliklere ilişkin belgeleri savcılığa sunduğunu belirten Yegin, “Kimseye sen FETÖ’cüsün demedim. Belgeler ortada. Geçmişte bu tür faaliyetlerde bulunanların bugün bunun dile getirilmesinden neden bu kadar rahatsız olduklarını anlamakta zorlanıyorum” dedi. Kamu kurumlarında “yukarıdan aşağıya doğru yeniden FETÖ temizliği yapılması gerektiğini” vurgulayan Yegin, “FETÖ cemaat iken bankasına para yatıranlardan çok sayıda kişi ihraç edildi fakat yan yana fotoğraf çektirenlerin, sivil toplum kuruluşlarında bulunanların bugün devletin çeşitli makamlarında bulunmalarına anlam veremiyorum ve yadırgıyorum. Fotoğraf çektirmek, kurumlarında görev almak suç değil de bunları söylemek mi suç” sorusunu yöneltti. Söz konustu vakıftaki görevlendirmeye ilişkin gazetemizin haberinin yayımlandığı gün ifadeye çağrıldığını anımsatan Yegin, “Bunu da manidar buldum” diye konuştu.