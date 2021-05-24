15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade'de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.28'de yüzde 45'e ulaştı. Araç trafiğinin Uzunçayır'dan başladığı görüldü.
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