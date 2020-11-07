15 Temmuz Vakfı'nda "FETÖ'cü üye" tartışması: “Kıymetli bir üyemizdir”

07 Kasım 2020 Cumartesi, 19:03

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine 15 Temmuz şehit yakınları ile gaziler için toplanan yardım paralarına ilişkin tartışmalar damgasını vurdu. Komisyonda söz alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dört yıl önce toplanan 309 milyon TL'nin halen çok büyük kısmının şehit yakını ve gazilere dağıtılmadığını belirterek, şunları söyledi:

“ 'SEHVEN'LE KURTULABİLECEĞİNİZİ SANIYORSUNUZ”

"Toplanan para 309 milyon liraydı, bugünkü hesapla bakarsanız Hazinenin bundan elde ettiği faiz geliri 500 milyon liranın üzerinde. Yani bu kişiler için toplanan paraların 500 milyon lirasını sizin Hükûmetiniz, sizin Bakanlığınız yemiştir, üzerine çökmüştür. Devam ediyoruz. Bir adres sorduk, dedik ki: 'O adreste böyle bir vakıf yok. Sizin vakıfta gözünüz yok, biz söylediğimiz için kurdunuz.' 'Hayır, adresimiz doğru.' dediniz -tutanaklardan bakın- iki gün sonra siz de fark ettiniz ki öyle bir adres yok, sonra dediniz ki: 'Sehven yapılmış.' Bu 'sehven' kelimesi de sizde sihirli bir kelime. Biz sizin eksiğinizi, yanlışınızı buldukça 'sehven' kelimesiyle kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz."

PARALARI VERMEK İÇİN NEYİ BEKLİYORSUNUZ

Israrlı takiplerinin sonucunda vakfın nihayet kendine ait bir adrese taşındığını da belirten Emir, "Vakfı kurmaları yıllarını aldı, telefonu açmaları bile yıllarını aldı. İki gün önce aradık, yoktu böyle bir telefon, bugün bizim soracağımızı bildikleri için dün yeni telefon bağlandı; bunun için de sizi tebrik ediyoruz. Asıl cevap vermeniz gereken soru, Bu paraları vermek için neyi bekliyorsunuz? Elinizi tutan ne? Bu kişilere verecekseniz niye vermiyorsunuz?” dedi.

FETÖ İLE İLTİSAKLI İSİM TARTIŞMASI

Yardım paralarının dağıtılması amacıyla kurulan 15 Temmuz Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyetine atanan ve FETÖ ile iltisaklı olduğu iddia edilen İsrafil Kışla'yı da gündeme getiren Emir, şöyle devam etti:

"O sırada bir mütevelli heyeti daha atamamıştınız, bir mütevelli heyeti atandı. İsrafil Kışla atandı. Kim İsrafil Kışla? Eski AKP Milletvekili ve FETÖ’yle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan Güvenilir Gıdalar Vakfının Mütevelli Heyet Üyesi."

EMİR, RESMİ GAZETE KARARINI GÖSTERDİ

Bakan Selçuk, ısrarla İsrafil Kışla'nın mütevelli heyeti üyeliğinden ayrılıp ayrılmadığını soran Emir'e "Hiçbir zaman olmadı" yanıtını verdi. Emir'in üst üste üç kez "İsrafil Kışla'nın görevi ne?" sorusuna Selçuk, "Hiçbir zaman olmadı" yanıtını verdi. Emir, bu yanıtlar üzerine "Sayın Bakan, elimde Resmî Gazete var ve Resmî Gazete’de 1’inci sırada mütevelli heyeti üyesinin İsrafil Kışla olduğu belli. Bu kişinin FETÖ’yle iltisaklı bir Vakfın üyesi olmasından rahatsız olmamanızı da yadırgıyorum" diyerek Selçuk'a tepki gösterdi.

KIYMETLİ BİR ÜYEMİZDİR

Selçuk, daha sonra milletvekillerinin sorularının toplu şekilde yanıtlandığı sırada, İsrafil Kışla için "Cumhurbaşkanımız tarafından atanan 7 üyeden birisidir, kıymetli bir üyemizdir. İsrafil Kışla mütevelli heyetimizin üyesidir, herhangi bir şekilde başkanı değildir, başkanı benim" ifadesini kullandı.