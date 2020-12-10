15 yaşındaki çocuk, yakın akraba ve öğretmenleri tarafından yıllarca taciz edilmiş

10 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

İstanbul’da bir çocuğun babası ve amcası ile birlikte öğretmenleri tarafından yıllarca sistematik cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürüldü. Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, olayla ilgili 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan İstanbul’da 15 yaşındaki bir çocuğun en yakınları tarafından uzun yıllar istismara maruz kaldığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Özkan, sosyal medya paylaşımında, “İhbar sorumlularımızdan avukat Cemile Hanım ile görüştüm. İstanbul’da, çocuğumuzun 8 yaşından 15 yaşına kadar maalesef ki öz babasının, amcasının, öğretmenlerinin istismarına uğradığı bilgisini aldım. Bu istismar olayının avukatlarımızla birlikte sonuna kadar takipçisi olacağız. Şu an aldığımız bilgiye göre savcının talimatıyla toplam 27 sanığın gözaltına aldığı bilgisini aldık. Çocuğumuz ifadesini verdi. Çocuğumuz için acilen koruma tedbirinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

İstismara uğrayan başka çocukların da olduğunu ifade eden Özkan, “O çocuklar da konuşacak. O yüzden çocuklarımız için koruma tedbirini istemeliyiz. Çocuklarımız için hep birlikte mücadele edeceğiz. Aşağılık 27 kişiden hiçbiri dışarıda bizimle birlikte nefes almayı hak etmiyor. Bizler mücadelemizi vereceğiz. Bu davada da çocuğumuzu, çocuğumuzun annesini, çocuğumuzun yanında olan eniştesini ve ablasını yalnız bırakmayacağız. İstanbul’da o davaya büyük bir avukat ordusuyla ve tüm illerden üyelerimizle geleceğiz. Çocukların peşini bırakmayacağız. Ta ki bu iğrenç alçakların kökünü kurutana kadar. Sizleri de mücadeleye davet ediyoruz. O çocuklara dokunan çetenin kökünü kurutacağız” ifadelerini kullandı. Derneğin başkan yardımcısı Yücel Ceylan da 6 Aralık’ta Twitter’dan yaptığı paylaşımda istismara uğrayan 6 çocuğun daha olduğunu açıklamıştı.