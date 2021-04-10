15 yıldır kayıp olan 5 yaşındaki İlayda Taşcı’dan halen haber yok
İzmir Buca’da gittikleri piknik alanında 5 yaşındaki kızları İlayda Taşcı’yı kaybeden Taşcı ailesi, 15 yıldır kızlarından gelecek haberi bekliyor.
Bedriye Taşcı, akrabaları ile birlikte 9 Nisan 2006’da, piknik sonrası evlerine dönmek için hazırlık yaparken o zaman 5 yaşında olan kızı İlayda’nın kaybolduğunu söyledi. Yüzlerce güvenlik görevlisi ve arama kurtarma köpeklerinin katılımıyla yapılan aramada en ufak ipucu bile bulunamadı. İlayda’nın top oynadığı kuzeni, bir kişinin, küçük kızı otomobile zorla bindirdiğini iddia etti. Yol üzerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarında, böyle bir görüntüye rastlanmadı. Soruşturmada, bölgede bulunan 12 bin 120 kişinin cep telefonlarının kayıtların incelenirken, 214 kişi üzerinde yoğunlaşıldı. Tespit edilen şüphelilerin evleri ve işyerleri arandı. Jandarma, yüzlerce ihbarı değerlendirdi, binlerce kişiyi sorguladı, ancak yıllarca süren araştırmalardan sonuç alınamadı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanları, kaybolan İlayda Taşcı’nın büyümüş halinin kilolu ve zayıf temsili iki fotoğrafını yaptı. Kayıp ve kimliksiz kadınlarla DNA örnekleri eşleştirildi. Aile kendisine gelen yüzlerce ihbara gitti. Hep elleri boş döndü.
‘KİMSE SAHİPLENMEDİ’
Baba Saim Taşcı, “15 yıldır en ufak bir ayrıntıya ulaşılamadı. Cumhurbaşkanı, başbakan, savcı, vali, Emniyet müdürü, alay komutanı ile görüştüm. Hepsi ‘kızınızı bulacağız’ sözü verdi. Kimse bu davayı sahiplenmedi. Ben ve eşim yaşayan ölü gibiyiz. Bizim bu acımızı dindirsinler. Kızımızı ölü veya diri bulsunlar” dedi.
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