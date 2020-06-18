150 lira için cinayete kurban gitti kimsesizler mezarlığına gömüldü

18 Haziran 2020 Perşembe, 10:12

Konya’da otopsi işlemleri tamamlanan Abdulhalil Özbek’in cenazesi, yakınlarının Karaman'da defnedilmesi talebi üzerine şehre getirildi.

CİNAYETİ KISA SÜREDE AYDINLATILDI

Karaman merkeze bağlı Çoğlu köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Abdulhalil Özbek’in ortadan kaybolması üzerine jandarma, AFAD ve köylüler arama çalışması başlattı.

Özbek’in cesedi kaybolduktan bir gün sonra Sığırkuyusu mevkisinde koyun otlatan başka bir çoban tarafından 4 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda çobanın tabancayla beş el ateş edilerek öldürüldükten sonra cesedinin 30 metre sürüklenerek kuyuya atıldığı tespit edildi.

Olayın cinayet olduğunun anlaşılması üzerine jandarma, köyde Afganistan uyruklu çobanı tanıyan herkesin ifadesine başvurdu. Yapılan soruşturmalar sonucunda Afganistanlı çobanı öldürdükleri belirlenen M.E. (20) ile M.C. (17) suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlılar M.E. ve M.C.’nin jandarmada verdikleri ifadelerinde, çoban Abdulhalil Özbek ile 150 lira alacak verecek meselesinden tartıştıklarını, tabanca ile beş el ateş ederek öldürdükten sonra 30 metre sürüyerek kuyuya attıklarını itiraf etti. İki cinayet zanlısı, İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.