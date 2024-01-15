16 Ocak İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 22:42

Güncelleme: 15.01.2024 - 22:42

İZMİR ilinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 01:30:00.000-2024-01-16 01:45:00.000 saatleri arasında BAHÇELİEVLER; , 1671/4. SK., 1705. SK., 1706. SK., 1849/5. SK., 1849/6. SK., 1849/8. SK., 1851. SK., 1851/1. SK., 1851/10. SK., 1851/11. SK., 1851/12. SK., 1851/13. SK., 1851/14. SK., 1851/15. SK., 1851/16. SK., 1851/2. SK., 1851/3. SK., 1851/4. SK., 1851/6. SK., 1851/7. SK., 1851/8. SK., 1851/9. SK., 1852. SK., 1859. SK., CAHİT ATAY SK., CEVDET BİLSAY CD., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ŞEHİT İBRAHİM ER, ŞEHİT İBRAHİM ER SK., ŞEHİT MUSTAFA TUNÇBİLEK SK., ŞEHİT POLİS KOM. YRD. ZÜBEYİR DURGAY PARKI İÇİ YOL, TOKADIZADE ŞEKİP BEY PARKI İÇİ YOLU, YAŞAR AKSOY SK., ZÜBEYDE HANIM elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında DONANMACI; , SANCAR MARUFLU, YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında DONANMACI MH.; 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728. SK., 1732. SK., 1733. SK., 1734. SK., 1735. SK., 1737. SK., 1737/1. SK., 1739. SK., 1740/1. SK., 1741. SK., ÇEVİK ERSİN TEMEL, FAZIL BEY CD., HİLMİ ZİYA APAK SK., HÜSEYİN ÇAĞLAYAN SK., KEMAL PAŞA CD., KEMALPAŞA, OSMAN BEY PARK İÇİ YOLU, OTOPARK, PARK İÇİ YOLU, SALAH BİRSEL SK., ULVİ BAŞMAN, ULVİ BAŞMAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında TUNA; , İSİMSİZ22, YALI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 01:45:00.000-2024-01-16 02:00:00.000 saatleri arasında TUNA MH.; 1690. SK., 1710. SK., 1712. SK., İBRAHİM YILMAZ SK., KARŞIYAKA VAPUR İSKELESİ, KEMAL PAŞA CD., KEMALPAŞA, SALAH BİRSEL SK., TİYATRO, TİYATRO SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında MAVİŞEHİR MH.; ERKİN USMAN SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ARTICAK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ108, İSİMSİZ111, İSİMSİZ118, İSİMSİZ120, İSİMSİZ123, İSİMSİZ128, İSİMSİZ132, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ144, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ148, İSİMSİZ153, İSİMSİZ156, İSİMSİZ163, İSİMSİZ166, İSİMSİZ167, İSİMSİZ168, İSİMSİZ170, İSİMSİZ171, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ177, İSİMSİZ178, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ196, İSİMSİZ198, İSİMSİZ20, İSİMSİZ200, İSİMSİZ201, İSİMSİZ203, İSİMSİZ204, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ21, İSİMSİZ210, İSİMSİZ211, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ218, İSİMSİZ222, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ227, İSİMSİZ228, İSİMSİZ230, İSİMSİZ231, İSİMSİZ232, İSİMSİZ233, İSİMSİZ234, İSİMSİZ235, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ46, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ77, İSİMSİZ79, İSİMSİZ80, İSİMSİZ81, SUBATAN, SUBATAN YAYLASI KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ARTICAK MH.; ARTICAK YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında BOZDAĞ; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ47, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ68, İSİMSİZ69, İSİMSİZ7, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ72, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ9, KIRKOLUK, sofular, YENİYOL SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında TEKKE; İSİMSİZ127, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ13, İSİMSİZ130, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ14, İSİMSİZ140, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ144, İSİMSİZ146, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ187, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ51, İSİMSİZ54, İSİMSİZ56, İSİMSİZ58, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ62, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ71, İSİMSİZ74, İSİMSİZ77, İSİMSİZ78, İSİMSİZ79, İSİMSİZ8, İSİMSİZ82, İSİMSİZ87, İSİMSİZ9, İSİMSİZ90, İSİMSİZ94, İSİMSİZ97, İSİMSİZ98, ÖDEMİŞ SALİHLİ YOLU, TEKKE, , BOĞAZ, BOĞAZ KÜME EVLER, boğaz küme evleri, çepeller mevkii, gölcük boğaz, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ103, İSİMSİZ104, İSİMSİZ105, İSİMSİZ106, İSİMSİZ107, İSİMSİZ11, İSİMSİZ116, İSİMSİZ12, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında TEKKE MH.; BAYIRLI, BOĞAZ, ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU, ELMABAĞI KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında BOZDAĞ MH.; ADA SK., AKÇAY, ATATÜRK CD., CAMİ SK., ÇINARLI SK., ÇUKURÇEŞME SK., DEĞİRMEN SK., DOĞU SK., ERGUT CD., EVREN CD., FATİH CD., GÜNAY SK., GÜNEY SK., GÜRSEL CD., HİLAL SK., İNÖNÜ CD., KADILAR SK., KAZIM DİRİK CD, KIRÇİÇEK SK., MERMEROLUK SK., MESCİT SK., MOLLA GÜRANİ SK., MUŞTULUK SK., OTEL SK., ÖDEMİŞ SALİHLİ YOLU, PINARBAŞI SK., SARAÇOĞLU CD., SARAYBEY SK., SOFULAR SK., SOLMAZ SK., ŞAFAK SK., ŞEHİTLER CD., ŞENER SK., TURİST SK., UFUK SK., ÜÇLER SK., VALİ, YAĞCILAR SK., YALÇIN SK., YAYLA SK., YAZAR SK., YENİYOL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR; , ÇOBANLAR, İSİMSİZ115, İSİMSİZ116, İSİMSİZ118, İSİMSİZ119, İSİMSİZ120, İSİMSİZ121, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ125, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ142, İSİMSİZ158, İSİMSİZ159, İSİMSİZ160, İSİMSİZ161, İSİMSİZ162, İSİMSİZ163, İSİMSİZ164, İSİMSİZ165, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ171, İSİMSİZ172, İSİMSİZ173, İSİMSİZ174, İSİMSİZ175, İSİMSİZ176, İSİMSİZ178, İSİMSİZ179, İSİMSİZ181, İSİMSİZ183, İSİMSİZ184, İSİMSİZ185, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ189, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ196, İSİMSİZ208 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ÇOBANLAR MH.; ÇOBANLAR KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK; , A.SABAHATTİN ŞENOCAK, ADA SK, BAŞAKIN, BENGİSU, BÜYÜKOLUK SOK, Çavdar, ÇİNARDİBİ, eren dede, HACI KÖSE SOK, İSİMSİZ100, İSİMSİZ102, İSİMSİZ106, İSİMSİZ111, İSİMSİZ113, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ122, İSİMSİZ123, İSİMSİZ124, İSİMSİZ128, İSİMSİZ129, İSİMSİZ130, İSİMSİZ131, İSİMSİZ132, İSİMSİZ133, İSİMSİZ134, İSİMSİZ135, İSİMSİZ136, İSİMSİZ137, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ140, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ143, İSİMSİZ145, İSİMSİZ146, İSİMSİZ147, İSİMSİZ148, İSİMSİZ149, İSİMSİZ150, İSİMSİZ151, İSİMSİZ152, İSİMSİZ153, İSİMSİZ154, İSİMSİZ155, İSİMSİZ156, İSİMSİZ183, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ244, İSİMSİZ247, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ58, İSİMSİZ61, İSİMSİZ63, İSİMSİZ65, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ73, İSİMSİZ74, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ78, İSİMSİZ81, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ90, İSİMSİZ91, İSİMSİZ93, İSİMSİZ94, İSİMSİZ95, İSİMSİZ96, karakaş, MAVİGÖL, Mavigöl Caddesi, MURSALLI SUBATAN YAYLASI, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, öncü sk, ŞİMŞEK, ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU, Yücel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında GÖLCÜK MH.; DEMİREL, İLKBAHAR, KAYMAK SK., MAVİGÖL, MAVİGÖL CAD., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD., ÖRSELLİ SK., SARAÇOĞLU CAD., SİTE-3 SK, şehit gürol madan cad, TİLKİLİ SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında OVACIK; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ126, İSİMSİZ14, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, OVACIK KÖYÜ, şehit gürol madan cad, TOZLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında GERÇEKLİ; , GERÇEKLİ KÜME EVLER, Gerçekli küme evleri, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ131, İSİMSİZ139, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ17, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ28, İSİMSİZ29, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ40, İSİMSİZ41, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ5, İSİMSİZ6, İSİMSİZ60, İSİMSİZ7, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, ZEYTİNUCU KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında GERÇEKLİ MH.; GERÇEKLİ KÖYÜ İÇ YOLU, GERÇEKLİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında GERELİ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında KIŞLA; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, KIŞLA, KIŞLAKÖY KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 14:30:00.000 saatleri arasında ÜÇKONAK; , ZEYTİNUCU KÜME EVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 08:45:00.000-2024-01-16 09:00:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., HAMAM SK., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR; , GÜZELHİSAR TEPE, 17/30, 17/44, GAVURDERE, İSİMSİZ1, İSİMSİZ2, MESCİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında GÜZELHİSAR MH.; BALABANPAŞA, BALABANPAŞA SK., ÇAMALTI SK., ÇARŞI SK., ÇAYIR, HAMAM SK., KIBRIS CD., KÖPRÜLÜ 1. SK., KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MERKEZ CD., OLUKLU ÇEŞME SK., SEYHAN SK., TABAKHANE, TABAKHANE SK., TEPE 1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ; , ÇAMLIK, GÜZELHİSAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında KURTULUŞ MH.; 726, 726. SK., 729, 730, 731, 736, 740, 742, 743, 744, 746, GÜN, NENEHATUN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında KÜLTÜR; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında YENİ; , 799, 803, 852. SK., 872, 875. SK., 921, 975, GÜZELHİSAR, İSİMSİZ2, İSİMSİZ3, İSİMSİZ34, KIBRIS CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 15:00:00.000-2024-01-16 15:15:00.000 saatleri arasında YENİ MH.; 797. SK., 801. SK., 841, 841. SK., 844. SK., 849. SK., 850, 851, 856. SK., 858, 861, 863. SK., 864, 865, 866, 867, 879, 882, 903, 912/1, 922, NENE HATUN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında GÖLOVA; İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ4, İSİMSİZ41, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ47, İSİMSİZ48, İSİMSİZ5, İSİMSİZ50, İSİMSİZ54, İSİMSİZ55, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ70, İSİMSİZ76, tarımsal için, 7604 SOKAK, 7605, 7606, 7608, 7609, GÖLOVA, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ22, İSİMSİZ24, İSİMSİZ3, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ35 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında GÖLOVA MH.; 4108. SK., 7607, 7611 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLI; , 7512 SOKAK, 7518, 7850 SOKAK, 7852 SOK, 7854, 7855, 7857, 7859, 7862, 7865, 7868, 7871 SOKAK, 7873, 7873 sokak, AŞAĞI SANCAKLI, aşağı sancaklı sokak, İSİMSİZ2, İSİMSİZ22, İSİMSİZ23, İSİMSİZ24, İSİMSİZ26, İSİMSİZ27, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ4, İSİMSİZ6, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında SANCAKLI MH.; 7532, 7856, 7864, 7867 SOKAK, AŞAĞI SANCAK KÖY, AŞAĞI SANCAK KÖYÜ, Aşağı Sancaklı Cd., PANO, SANCAK KOY, SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAK KOY, YUKARI SANCAK KÖYÜ, YUKARI SANCAKLI, YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ, YUKARI SANCAKLİ KÖYÜ, YUKARİ SANCAK, YUKARİ SANCAK KÖYÜ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ ATATÜRK; , 9045, 9045/2, 9048/1, 9048/1 SOKAK, 9049, 9049 sk., 9049 SOKAK, 9142, İSİMSİZ164, İSİMSİZ165, İSİMSİZ184, İSİMSİZ197, İSİMSİZ199, İSİMSİZ2, İSİMSİZ200, İSİMSİZ203, İSİMSİZ212, İSİMSİZ214, İSİMSİZ216, İSİMSİZ220, İSİMSİZ221, İSİMSİZ224, İSİMSİZ227, İSİMSİZ230, SAKARYA, sakarya sokak, sera elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ ATATÜRK MH.; 9047 SOK, 9050, 9050/1, 9051, Sakarya, SERA KÜMEEVLERİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında TEKELİ FEVZİ ÇAKMAK; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ; 21, 21/3 sokak, İSİMSİZ1, İSİMSİZ102, İSİMSİZ115, İSİMSİZ131, İSİMSİZ135, İSİMSİZ138, İSİMSİZ140, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ23, İSİMSİZ241, İSİMSİZ25, İSİMSİZ31, İSİMSİZ32, İSİMSİZ33, İSİMSİZ34, İSİMSİZ35, İSİMSİZ39, İSİMSİZ4, İSİMSİZ42, İSİMSİZ43, İSİMSİZ44, İSİMSİZ45, İSİMSİZ46, İSİMSİZ49, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ61, İSİMSİZ68, İSİMSİZ73, İSİMSİZ75, İSİMSİZ85, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ91, İSİMSİZ94, İZMİR, , 16 SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAMÖNÜ MH.; 10. SK., 11. SK., 12. SK., 13, 13. SK., 14. SK., 15 SOKAK, 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 20. SK., 21 SOKAK, 21. SK., 21/1. SK., 21/2, 22. SK., 22/2. SK., 23. SK., 24. SK., 25. SK., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 8. SK., 9. SK., SEVGİ CD., VATAN CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLE; , 7451/1 sokak, 7457, 7459, Bırandamı, İSİMSİZ10, İSİMSİZ20, İSİMSİZ21, İSİMSİZ24, İSİMSİZ29, İSİMSİZ30, İSİMSİZ32, İSİMSİZ55, İSİMSİZ56, İSİMSİZ57, İSİMSİZ58, İSİMSİZ59, İSİMSİZ79, İSİMSİZ81, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ85, İSİMSİZ9, MERSİN, OVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLE MH.; 7451. SK., 7452, 7454, 7455 SOK, 7455 SOKAK, 7456, 7458, BİRANDAMİ SK, CENNET, DEDEALTI SK., FATİH SK., GAZİ MUSTAFA PAŞA, MERSİNALANI SOK., OVA, SAHİL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLEME; , 7503, 7505, 7509, 7512, 7515 Sk., 7518, 7529 Sk., 7531, 7539 SOK, 7542 sokak, AŞAĞI SANCAKLI, İSİMSİZ108, İSİMSİZ162, İSİMSİZ167, İSİMSİZ169, İSİMSİZ171, İSİMSİZ174, İSİMSİZ179, İSİMSİZ56, İSİMSİZ72, İSİMSİZ73, İSİMSİZ82, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, KARAKUYU YOLU, PALMİYE SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇİLEME MH.; 4006/1. SK., 4007/1. SK., 4009/1. SK., 5504. SK., 5511. SK., 7506, 7507 sokak, 7511 Sk., 7517, 7521 sokak, 7523, 7525 sokak, 7526, 7527, 7539, 7541 SK., AÇELYA SK., CİLEK, ÇİMEN SK., HÜRRİYET SK., KOCA YUSUF SK., YILDIRIM BEYAZIT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE; , 23 NİSAN, 3504 SOKAK, 3505, Beşevler sk., İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ13, İSİMSİZ16, İSİMSİZ18, İSİMSİZ19, İSİMSİZ21, İSİMSİZ3, İSİMSİZ4, İSİMSİZ5, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ9, İZMİR, KOY İCİ YOL, PAKYER, Şehit Ali Pınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEĞİRMENDERE MH.; 23 NİSAN CD., 30502. SK., 3500. SK., 3501. SK., 3503. SK., 3504 SOKAK, 3506 SOKAK, AKSOY SK., ALEM SK., ALGAN SK., BAŞPINAR CD., BEŞEVLER SK., CİHAN, ÇAMLIBAĞ SK., EVREN SK., FAİK BEY SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FEVZİ ÇAKMAK KARAKOLU SK., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÜREN SK., HAYATLI SK., ILIKPINAR SK., KIRIMLI ÇK., KLOPHON SK., KOOPERATİF ÇK., KOY YOLU, KURUDERE SK., MALTA SK., MALTEPE SK., MOR MENEKŞE SK., MUZAFFER SK., RUŞEN ALİ SK., ŞEHİT ALİ PINAR SK., ŞEHİT GÜRCAN ULUCAN SK., ŞEHİT MURAT GÜVENÇ CD., ŞELALE SK., YÖRÜK SK., YUKARI SANCAKLI, YURT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ; , 903, 9113 sokak, 9120. SK., 9121, 9124. SK., 9142, Claros caddesi, İSİMSİZ11, İSİMSİZ5, İSİMSİZ60, İSİMSİZ84, İSİMSİZ88, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında DEVELİ MH.; 9105. SK., 9111. SK., 9113 SK., 9113. SK., 9118. SK., 9119. SK., 9122. SK., 9123. SK., 9125. SK., 9126. SK., 9126/1. SK., 9126/2. SK., 9126/3, 9126/3. SK., 9127. SK., 9128. SK., 9130. SK., CLAROS elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında AHMETBEYLİ; , 4029, 4030, 4042. SK., 4048 sk, Claros bulvarı, İSİMSİZ100, İSİMSİZ101, İSİMSİZ104, İSİMSİZ107, İSİMSİZ183, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ68, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ97, SAHİL YOLU CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında AHMETBEYLİ MH.; 4001. SK., 4003. SK., 4004. SK., 4005. SK., 4008. SK., 4009. SK., 4010. SK., 4011. SK., 4012. SK., 4013. SK., 4014. SK., 4015. SK., 4016. SK., 4018. SK., 4019. SK., 4020. SK., 4021. SK., 4022. SK., 4023, 4024. SK., 4025. SK., 4026. SK., 4027. SK., 4028. SK., 4031. SK., 4032. SK., 4034. SK., 4035. SK., 4036. SK., 4036/1. SK., 4037. SK., 4039. SK., 4040. SK., 4041. SK., 4043. SK., 4044. SK., 4045. SK., 4046. SK., 4047. SK., 4048. SK., 4048/1. SK., 4049. SK., 4050. SK., 4051. SK., 4052. SK., 4054. SK., 4055. SK., 4056. SK., 4058. SK., 4059. SK., 4060. SK., 4062. SK., 4065. SK., 4067. SK., 4069. SK., 4071. SK., 4073. SK., 4077. SK., 4078. SK., 4081. SK., 4083. SK., AHMETBEYLİ SAHİL YOLU CD., IŞIKLI KLAROS CD., MAYDONOZ SEVGİ YOLU SK., NATİON CD., ÖZDERE İZMİR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE; , 902, 903 SOKAK, İSİMSİZ123, İSİMSİZ141, İSİMSİZ142, İSİMSİZ50, İSİMSİZ64, İSİMSİZ71, İSİMSİZ83, İSİMSİZ87, İSİMSİZ88, İSİMSİZ89, İSİMSİZ97, KONA, kono küme evleri sokak, ÖZTÜRKLER, SARIÇAY 2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ALTINTEPE MH.; KONA KÜME EVLERİ SOKAK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY; , 5602/1, 5602/1 SOKAK, 5605, 5607 sokak, 5607/1, 5609/1, 5621, 5621/1 sokak, 5621/3, 5621/4, 5621/5, 5621/6, 5621/6 SOKAK, 5622/1, 5622/1 sk., 5623, 5623 sokak, 7302 sokak, Bağyeri, claros bulvarı, çapar, ILIPINAR, ILIPINAR SOKAK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ111, İSİMSİZ117, İSİMSİZ122, İSİMSİZ126, İSİMSİZ128, İSİMSİZ133, İSİMSİZ135, İSİMSİZ15, İSİMSİZ158, İSİMSİZ179, İSİMSİZ18, İSİMSİZ184, İSİMSİZ192, İSİMSİZ2, İSİMSİZ20, İSİMSİZ201, İSİMSİZ205, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ228, İSİMSİZ251, İSİMSİZ253, İSİMSİZ254, İSİMSİZ255, İSİMSİZ26, İSİMSİZ269, İSİMSİZ27, İSİMSİZ270, İSİMSİZ29, İSİMSİZ304, İSİMSİZ32, İSİMSİZ333, İSİMSİZ343, İSİMSİZ348, İSİMSİZ35, İSİMSİZ36, İSİMSİZ368, İSİMSİZ37, İSİMSİZ38, İSİMSİZ39, İSİMSİZ44, İSİMSİZ48, İSİMSİZ49, İSİMSİZ50, İSİMSİZ51, İSİMSİZ52, İSİMSİZ53, İSİMSİZ56, İSİMSİZ59, İSİMSİZ60, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, İSİMSİZ64, İSİMSİZ93, İSİMSİZ95, İZMİR, MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL SOKAK, SAHİL CD., Taşaltı, Taşaltı Küme evleri sokak, Taşaltı sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ATAKÖY MH.; 4103/1. SK., 5506. SK., 5602, 5602/1. SK., 5603, 5604. SK., 5606/1 SOK, 5606/1. SK., 5609. SK., 5610. SK., 5611. SK., 5612, 5612. SK., 5613, 5613. SK., 5620 SOKAK, BAĞ YERİ SK., BAĞYERİ, BAĞYERİ SK., ÇAPAR, HARMANYERİ SK., ILIPINAR SK., MUSTAFA KEMAL, TAŞALTI, TAŞLI KÜMEEVLERİ SOKAK, YEŞİL SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKALTEPE; , 7300/4, 7300/8, 7302 sokak, 7303, 7308, 7310, 7312, 7314, 7314 sokak, 7317 SOKAK, 7317/1, 7318 SOKAK, 7325 SOKAK, 7330 sokak, 7331, 7333, 7335, 7336, ÇAKALTEPE KÜMEEVLERİ SOKAK, GÖLOVA, İSİMSİZ10, İSİMSİZ102, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ14, İSİMSİZ15, İSİMSİZ16, İSİMSİZ163, İSİMSİZ17, İSİMSİZ183, İSİMSİZ185, İSİMSİZ186, İSİMSİZ187, İSİMSİZ188, İSİMSİZ19, İSİMSİZ190, İSİMSİZ191, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ199, İSİMSİZ20, İSİMSİZ200, İSİMSİZ205, İSİMSİZ206, İSİMSİZ207, İSİMSİZ208, İSİMSİZ21, İSİMSİZ211, İSİMSİZ215, İSİMSİZ220, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ25, İSİMSİZ26, İSİMSİZ30, İSİMSİZ34, İSİMSİZ36, İSİMSİZ4, İSİMSİZ49, İSİMSİZ5, İSİMSİZ52, İSİMSİZ54, İSİMSİZ6, İSİMSİZ62, İSİMSİZ63, İSİMSİZ64, İSİMSİZ66, İSİMSİZ67, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ8, Palamutarası Yolu, SAHİL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 13:00:00.000 saatleri arasında ÇAKALTEPE MH.; 7300, 7300/1, 7300/10. SK., 7300/12, 7300/2. SK., 7300/5 SOKAK, 7300/9. SK., 7301 SOK., 7302. SK., 7311 SOK, 7313. SK., 7332 SOKAK, ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ, Palamutarası elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 14:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KELER; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ZAFER; , , ATATÜRK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ZAFER MH.; 2313. SK., 2344. SK., 2347. SK., 2348, 2349. SK., 2352. SK., 2353, 2354. SK., 2355. SK., 2357. SK., ÇİFTLİK SK., TURGUT ÖZAL CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında UFUK MH.; 2763. SK., 917. SK., 917/2. SK., 917/3. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında ESENTEPE; , 8809/19 sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında ESENTEPE MH.; 8785/2. SK., 8785/3. SK., 8785/5. SK., 8809/35. SK., 8809/4. SK., 8809/40. SK., 8809/5. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında KÜÇÜK ÇİĞLİ MH.; 8718. SK., 8785/2. SK., 8785/3. SK., 8785/4. SK., 8785/5. SK., 8809/4. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM; , İSİMSİZ120, İSİMSİZ128, İSİMSİZ136, İSİMSİZ138, İSİMSİZ139, İSİMSİZ173, İSİMSİZ195, İSİMSİZ94, , İSİMSİZ142, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ALTINKUM MH.; BEŞ EVLER SİTESİ, İMBAT 88 KONUT SİTESİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI; , 18015, 18018, İSİMSİZ244, İSİMSİZ249, İSİMSİZ250, İSİMSİZ253, İSİMSİZ255, İSİMSİZ258, İSİMSİZ269, İSİMSİZ283 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında ALAÇATI MH.; ALAÇATI SURF PARADİSE CLUB, SEASİDE SİTESİ, SÜZER SUN DREAMS HOTEL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA; , İSİMSİZ2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:00:00.000-2024-01-16 15:00:00.000 saatleri arasında SIRA MH.; 2. EĞRİ SK., 2. ÜÇ EVLER SK., CANDAK SK., DİK YOKUŞ SK., DÜNYA, EĞRİ SK., KAYIN SK., YAPRAK, YİĞİT SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI; İSİMSİZ106, İSİMSİZ294, İSİMSİZ299, İSİMSİZ300, İSİMSİZ99, İSİMSİZ274, İSİMSİZ277, İSİMSİZ278, İSİMSİZ279, İSİMSİZ282, İSİMSİZ283, İSİMSİZ285, İSİMSİZ286, İSİMSİZ287, İSİMSİZ288, İSİMSİZ316, İSİMSİZ317, İSİMSİZ63, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında HALİLLER; , İSİMSİZ135, İSİMSİZ191, İSİMSİZ192, İSİMSİZ193, İSİMSİZ194, İSİMSİZ195, İSİMSİZ198, İSİMSİZ209, İSİMSİZ210, İSİMSİZ212, İSİMSİZ213, İSİMSİZ214, İSİMSİZ215, İSİMSİZ216, İSİMSİZ217, İSİMSİZ218, İSİMSİZ223, İSİMSİZ224, İSİMSİZ225, İSİMSİZ226, İSİMSİZ91, YEŞİLOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında YENİKÖY; İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ2, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9, KIRLIOVA, OVA, , GÖLCÜK, İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ110, İSİMSİZ111 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında ÇAYAĞZI MH.; KALEKÖY İÇ YOLU, KARAHAYIT, KÖSEOĞLU SUYU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY; , İSİMSİZ273, İSİMSİZ275, İSİMSİZ276, İSİMSİZ49, İSİMSİZ60, , İSİMSİZ100, İSİMSİZ104, İSİMSİZ112, İSİMSİZ116, İSİMSİZ117, İSİMSİZ66, İSİMSİZ69, İSİMSİZ70, İSİMSİZ71, İSİMSİZ75, İSİMSİZ76, İSİMSİZ77, İSİMSİZ83, İSİMSİZ84, İSİMSİZ86, İSİMSİZ90, İSİMSİZ92, İSİMSİZ94, İSİMSİZ97, KARAHAYIT, UZUNOVA, İSİMSİZ61, İSİMSİZ62, KARAHAYIT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:15:00.000-2024-01-16 17:00:00.000 saatleri arasında KALEKÖY MH.; UZUNOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN; , İSİMSİZ1, İSİMSİZ10, İSİMSİZ11, İSİMSİZ12, İSİMSİZ13, İSİMSİZ3, İSİMSİZ8, İSİMSİZ9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 09:30:00.000-2024-01-16 16:30:00.000 saatleri arasında SÖĞÜTÖREN MH.; SÖĞÜTÖREN KÖYÜ, SÖĞÜTÖREN KÖYÜ İÇ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında ULUBATLI; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 12:00:00.000 saatleri arasında ULUBATLI MH.; 2740. SK., 2740/1. SK., 2741. SK., 2746. SK., 2751. SK., 2752. SK., 2753. SK., 2755. SK., 2756. SK., 2759. SK., 2760. SK., 2761. SK., 2762. SK., 2763. SK., 2764. SK., 2765. SK., ADALET CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında 1. KADRİYE; , 732/10. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında 1. KADRİYE MH.; 607. SK., 628. SK., 697. SK., 697/3. SK., 697/5. SK., 697/9. SK., 701. SK., 701/1. SK., 701/2. SK., 702. SK., 703. SK., 704. SK., 705. SK., 706. SK., 708. SK., 709. SK., 733. SK., 734. SK., 738. SK., 739. SK., 795. SK., 796. SK., 797. SK., 797/1. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE; 607. SK., 631. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında DUATEPE MH.; 628. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında AYDIN; İSİMSİZ6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında AYDIN MH.; 4190. SK., 4274. SK., 4275. SK., 4276. SK., 4277. SK., 4278. SK., 4279. SK., 4280. SK., 4281. SK., YEŞİLLİK CD. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU; , İSİMSİZ182, YÜZBAŞI İBRAHİM HAKKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında MANAVKUYU MH.; 247. SK., 248. SK., 249. SK., 249/1. SK., 249/2. SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında ADALET; 1643/28. SK., 1643/29. SK., 2084/8. SK., 1643/28. SK., 1643/29. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ; , 601, 617. SK., 617/5. SK., 601, , 601 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında OSMANGAZİ MH.; 616/5, 616/7. SK., 617/6. SK., 617/7, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, 608. SK., 609. SK., 610. SK., 612. SK., 616. SK., 616/1. SK., 616/2. SK., HASAN BAĞIRA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEKULE; , , 1643/33. SK., , , 2084/8. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 10:00:00.000-2024-01-16 16:00:00.000 saatleri arasında TEPEKULE MH.; HASAN BAĞIRA, 1643/30. SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA; , İSİMSİZ3, İSİMSİZ9, Eski Haykıran Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında KASIMPAŞA MH.; 1043, ESKİ HAYKIRAN YOLU SK., İNKILAP, KANAL YOLU SK., ŞEHİT AYCAN AKSOY (GARAJ İÇİ), ESKİ BELEN YOLU SK., ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında MERMERLİ; , ESKİ HAYKIRAN YOLU SK., İNKILAP CD., ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında MERMERLİ MH.; KUMTEPE MEVKİ YOLU, KUMTEPE MEVKİİ BAĞ YOLU SK., PEKENTİ YOLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-01-16 2024-01-16 12:00:00.000-2024-01-16 14:00:00.000 saatleri arasında YAHŞELLİ MH.; ESKİ HAYKIRAN YOLU SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.