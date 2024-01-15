16 Ocak SAKARYA GEYVE elektrik kesintisi: GEYVE ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA GEYVE ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. GEYVE'de 16 Ocak Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar BEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında GEYVE ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte GEYVE mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, GAZI, GAZİ, ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde AGA, AGA SK., AĞA SK., ANKARA CAD.1.ÇIKMAZ SK., BAHARİYE SK., BAŞAR SK., BEYAZIT SK., DERE SK., GÜNEY SK., HÜDAVENDİGAR SK., İNCİ SK., KEPEKLI CD., LİSE SK., MENEKŞE SK., MUSUL SK., MÜDERRİS ALİ EFENDİ SK., NAMIK KEMAL SK., OKUL CAD. 1.ÇIKMAZ (1) SK., OKUL CD., ORHANGAZİ SK., ŞEHİT MEHMET YÜKSEL SK., TARLA ÇIKMAZI SK., UMURBEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EPÇELER mahallelerinde BEYZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 16 Ocak Salı 12:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, INCIKSUYU, İNCİKSUYU, SARIGAZI, SARIGAZİ, TEPECİKLER, UMURBEY mahallelerinde 1001., 1001. SK., 1002., 1004. SK., 1005. SK., 1006., 1007., 1008., 1009., 1013., 1015., 1016., 1024., 1032., 4301., 4711., 4717., 4718., 4722., 4727., AYVAZ, AYVAZ SK., BARBAROS, BARBAROS SK., BAYAT SK., ÇEVRE, DURSUN FAKIH, DURSUN FAKIH SK., ERGENEKON SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUGRUL GAZI SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., FATİH SK., GAZİ DERVİŞ SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜL_1, GÜNERLER, GÜNERLER SK., KEPEKLİ CD., KIGIZ SK., KIRGIZ, KIRGIZ SK., KUTSİ BEY SK., OSMANLI KONUTLARI 1 ETAP İÇİ Y, ÖZBEK, ÖZBEK SK., SARIGAZI/17, SARIGAZİ SK., SEYH EDEBALI, SOGANLIK, SOĞANLIK SK., SÜLEYMAN ŞAH SK., SÜLEYMANŞAH SK., ŞEYH EDABALI CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞEYH EDEBALİ SK., TURGUT REİS SK., UMUR BEY SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY_1, YAVUZ SULTAN SELIM-, YAVUZ SULTAN SELİM SK., ZAMBAK, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye’deki Epstein yalısı
- 'Başka bir yalan bulursun sen'
- Dünyanın en büyük canlısı, 4.500 yıldır denizin altında!
- Haim Revivo'dan Jehezkel paylaşımı!
- Destici 'özerklik' de istemiş
- Ek zam için kritik tarih geldi!
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- AKP'den emeklilere ek zam açıklaması
- 'Pat diye patladınız...'
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt