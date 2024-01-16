17 Ocak SAKARYA KAYNARCA elektrik kesintisi: KAYNARCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 16.01.2024 - 23:37

Güncelleme: 16.01.2024 - 23:37

SAKARYA KAYNARCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KAYNARCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte KAYNARCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KAYNARCA ilçesinde 17 Ocak Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİLER, GÖLCE, MERKEZ, SEYHTIMARI, ŞEYHTIMARI, YENIÇAM, YENİÇAM mahallelerinde BAYRAMOGLU, ÇELIKLER/5, ÇELİKLER, DEDELER, DEDELER SK., EYÜPLER, EYÜPLER SK., GAZİLER KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇELER, GÖLCE, GÖLCE KÖYÜ YOLU, GÖLCE SK., İNANLAR, İNANLAR SK., İSMAİL EFENDİ SK., KANDIRA YOLU, KAYAKLAR, KAYAKLAR SK., KAYAKLAR/1, KONAK/2, MOLLAAHMETLER, MOLLAAHMETLER SK., MOLLAAHMETLER1, MUHARREMLER, MUHARREMLER SK., YAKUPKALFALAR, YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENİÇAM KÖYÜ İÇ YOLU, YENİÇAM SK., ZADELER, ZADELER 2, ZADELER/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.