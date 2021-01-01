17 yaşındaki Feyzanur’un şüpheli ölümü: 'Hakkımı arayın' demişti

01 Ocak 2021 Cuma, 15:34

DHA’da yer alan habere göre; Atatürk Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Feyzanur S., dün gece, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan atladı. Feyzanur'u kanlar içinde görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Feyzanur S., doktorların tüm çabasına rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

Feyzanur S.'nin cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Feyzanur’un Ağustos ayında Mehmet Kaplan isimli erkeğin ailesine ait 4. kattaki evin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamının yitiren Duygu Delen için yaptığı "Bana bir gün ulaşılamazsa kaçmamışımdır kaybedilmişimdir, ben bir yerden aşağı atlamam Allah korkum var benim ama biri atmıştır, uyuşturucu kullanmam zorla verilmiştir. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" paylaşımı ortaya çıktı.

Feyzanur’un ölümünün ardından #feyzayaneoldu hashtagi sosyal medyada TT olurken, kadın örgütleri #FeyzaNurSaydamın şüpheli ölümü aydınlatılsın dedi.