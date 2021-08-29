17 yaşındaki Hediye'den acı haber
Antalya'nın Serik ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarpmasıyla ağır yaralanan Hediye Aksoy (17), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye - Belek turizm yolundan karşıya geçmek isteyen Hediye Aksoy'a, Yusuf Kurt'un kullandığı 07 AAN 059 plakalı minibüs çarptı. Yola savrulan genç kız yerde hareketsiz kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan Hediye Aksoy, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Müdahaleyle hayata döndürülen Hediye Aksoy, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada da fenalaşan Hediye Aksoy, kurtarılamadı.
Hatay'dan staj yapmak için Serik'teki 5 yıldızlı otele geldiği belirtilen Hediye Aksoy'un cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Minibüsün şoförü Yusuf Kurt ise gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Video Haberler
- Tekne battı, arbede çıktı! Yaralılar var
- İzmir'de orman yangını
- Aracının sele kapıldığını görünce gözyaşlarına boğuldu
- Hatalı sollama yapıp motosikletliye böyle çarptı
- TEM'de zincirleme kaza: 5 araç karıştı, 2 yaralı
- Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı
- Kedi ile yılanın kavgası kamerada
- Özlem Gürses'in sorusu Mehmet Akif Ersoy'u şaşırttı
- Mikrofon arıza çıkarınca Akşener espriyi patlattı
- Antalya'da korkunç an! Minibüs böyle daldı
En Çok Okunan Haberler
- AKP seçmeninden Erdoğan'a şok!
- Kriz kapıda: 'Gayrimenkul şokları' uyarısı
- Mahmut Özer görevden aldı, AKP'li vekil tepki gösterdi
- Uçak yolculuğu yapacaklar dikkat
- AKP'nin kalesinde esnaf sokağa indi
- Covid-19 atlatılsa bile bu etkileri kalıyor
- Ordu'da ailesini öldüren çocuğun ifadesi ortaya çıktı
- Genç yarışmacı 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
- İşte MHP ile AKP'nin anlaştığı yeni baraj
- Konut krizi kapıda