170 ailenin yüzü güldü

12 Haziran 2020 Cuma, 09:12

Kentsel dönu¨şu¨mde “uzlaşma ve yerinde dönu¨şu¨m” ilkeleriyle hareket eden İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyesi, ilk etaptaki binaları tamamladığı Örnekköy projesinde Nazım Hikmet Bulvarı ve Baş Pehlivan Karali Caddesi’ne cepheli, 8 ve 11 kat olarak inşa edilen iki bloktaki 170 daire ve 20 işyeri için kura çekimi yaptı.

İzmir 3. Noterliği huzurunda çekilen kurayla 52 hak sahibine dağıtılacak daireler belirlendi. İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülkemizde kentsel dönu¨şu¨m su¨reçleri, kentsel alanın iyileştirilmesi ve bu alanda yaşayan halkın sorunlarının giderilmesinin aksine bir rant politikasına dönu¨ştu¨. Dönu¨ştu¨ru¨len alanlar, orada yaşayan halk için değil, belirli gruplara fırsat yaratan rant alanlarına dönu¨ştu¨. Bu yanlış uygulamaları İzmir’den başlayarak u¨lkemizde değiştirmek için kentsel dönu¨şu¨mu¨ ‘yerinde dönu¨şu¨m’ olarak tanımlıyoruz. Çu¨nku¨ o bölgede geçmişten bugu¨ne su¨regelen bir ku¨ltu¨ru¨n, bir yaşamın devam etmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Kentsel dönu¨şu¨m projesiyle ilgili gu¨ncel bilgileri de paylaşan Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Meclisi’nce sınırları belirlenen 18 hektar bu¨yu¨klu¨ğu¨ndeki Örnekköy’de yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor ve bin 290 adet bağımsız birim bulunuyor. Alandaki tu¨m yapıların tek tek tespitlerinin yapılması, hak sahiplerinin belirlenmesi, kentsel tasarım ve mimari projelerin oluşturulması, gerekli plan revizyonunun yapılması gibi teknik çalışmaların ardından, hak sahipleri ile proje göru¨şmelerine ve sözleşmelerin imzalanması aşamasına geçtik. Bölgedeki vatandaşların yaklaşık yu¨zde 96’sı ile uzlaşma sağlanarak sözleşmeler imzalandı. Etaplar halinde gerçekleştirilmesi planlanan bu projede, konut adalarında yu¨zde 100 uzlaşı sağlanan hak sahiplerinin tapularının belediyemiz adına devir işlemleri tamamlandı. Tapu devir işlemleri neticesinde hak sahiplerine ait konutlar, noter huzurunda yapılan kura neticesinde belirleniyor. İnşaatı tamamlanan 1’inci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin kat mu¨lkiyet tapularının tescilini takiben Temmuz ayında hak sahiplerine teslim edilmesini planlıyoruz.”