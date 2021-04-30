178 operasyonda görev yapan iz takip köpeği 'Hisar' artık emekli
Çorum'da, 8 yılda kullanıldığı 178 operasyonda, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayetin aydınlatılması ve 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağlayan jandarmanın iz takip köpeği ‘Hisar’ emekliye ayırıldı.
Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nda, 2013 yılından itibaren iz takip köpeği olarak kullanılan ‘Hisar’, geçen sürede 178 operasyonda kullanılırken, kayıp 38 kişinin bulunması, 2 cinayet ve 1 'ateşli silahla kasten yaralama' olayının çözülmesine katkı sağladı.
10 yaşındaki 'Hisar', görev süresinin dolmasının ardından emekliye ayırıldı.
İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "'Hisar' yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilmiştir.
Görev yaptığı süre zarfında jandarmanın icra ettiği önemli görevlerde yer alan 'Hisar'a bundan sonraki yaşantısında sağlıklar dileriz" denildi.
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