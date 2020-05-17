19 Mayıs’a özel söyleşi: Arşivlerde Atatürk
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Atatürk’ü özel bir söyleşiyle anıyor.
Tarihi fotoğraflar koleksiyoneri Cengiz Kahraman ve arşiv filmleri üzerine çalışan tarihçi Saadet Özen, Atatürk’e dair keşfedilmeyi bekleyen görüntülerin peşinde yaşadıklarını, arşiv ve koleksiyonların toplum hafızasındaki yerini konuşacak. 19 Mayıs Salı günü saat: 18:00’da yayınlanacak olan etkinlik, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Instagram hesabı üzerinden canlı olarak izlenebilir.
19 Mayıs Salı günü saat: 18:00’de internet üzerinden canlı gerçekleştirilecek olan söyleşiyi link’e tıklayarak (https://www.instagram.com/yapikredikultursanat/) Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın Instagram hesabı üzerinden izleyebilirsiniz.
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