19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu

FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası son 16 turunda Türkiye, Arjantin'e mağlup oldu. Milliler, klasman maçları oynayacak.

AA
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:07
19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu
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Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Arjantin'e 76-74 mağlup oldu.

Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, son 16 turu müsabakasında C Grubu'nu 3. basamakta bitiren Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 tamamlanırken, ikinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Arjantin, soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve üçüncü periyodu 50-48 önde tamamladı. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte genç milliler, bitime 4 saniye kala 74-73 öne geçti. Son saniyede dış atışı sayıya çeviren Arjantin, karşılaşmadan 76-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arjantin, çeyrek finale yükseldi. Türkiye ise organizasyonda klasman maçları oynayacak.


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