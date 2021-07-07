19 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup oldu

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:07

Basketbol FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye, son 16 turunda Arjantin'e 76-74 mağlup oldu.

Letonya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan milli takım, son 16 turu müsabakasında C Grubu'nu 3. basamakta bitiren Arjantin ile karşı karşıya geldi.

Başkent Riga'da oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 tamamlanırken, ikinci periyotta daha iyi bir performans sergileyen Arjantin, soyunma odasına 38-29 önde gitti.

İkinci yarıya daha iyi başlayan Türkiye, skor üstünlüğünü ele geçirdi ve üçüncü periyodu 50-48 önde tamamladı. Büyük bir heyecana sahne olan son çeyrekte genç milliler, bitime 4 saniye kala 74-73 öne geçti. Son saniyede dış atışı sayıya çeviren Arjantin, karşılaşmadan 76-74 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Arjantin, çeyrek finale yükseldi. Türkiye ise organizasyonda klasman maçları oynayacak.