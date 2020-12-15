2 eczacı ve 1 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

15 Aralık 2020 Salı, 12:03

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yer aldı.

Nevşehir'de görev yapan eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun'da görev yapan eczacı Zeki Gül ve Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Cumhur Toker'in koronavirüse yakalanarak yaşamlarını yitirmelerine ilişkin başsağlığı açıklaması yapıldı.





#Ölüyoruz

Samsun'da görev yapan Eczacı Zeki Gül'ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/ZnRAB0Pjuq — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 15, 2020

#Ölüyoruz

Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur TOKER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/ZI2uqv7Ynt — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 15, 2020