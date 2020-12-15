2 eczacı ve 1 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, Nevşehir ve Samsun'da görev yapan 2 eczacı ile Bursa'da işyeri hekimi olan bir doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Aralık 2020 Salı, 12:03
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TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yer aldı. 

Nevşehir'de görev yapan eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun'da görev yapan eczacı Zeki Gül ve Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Cumhur Toker'in koronavirüse yakalanarak yaşamlarını yitirmelerine ilişkin başsağlığı açıklaması yapıldı.  



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