2 eczacı ve 1 doktor daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği, Nevşehir ve Samsun'da görev yapan 2 eczacı ile Bursa'da işyeri hekimi olan bir doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda Covid-19'un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi çağrısı yer aldı.
Nevşehir'de görev yapan eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun'da görev yapan eczacı Zeki Gül ve Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Cumhur Toker'in koronavirüse yakalanarak yaşamlarını yitirmelerine ilişkin başsağlığı açıklaması yapıldı.
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 15, 2020
Samsun'da görev yapan Eczacı Zeki Gül'ü COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/ZnRAB0Pjuq
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 15, 2020
Bursa'da işyeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur TOKER'i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/ZI2uqv7Ynt
#Ölüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) December 15, 2020
Nevşehir'de görev yapan Eczacı Mustafa KOCATMAZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#Covid19MeslekHastalığıKabulEdilsin pic.twitter.com/MX3mqQTwEm
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