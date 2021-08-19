2 gün boyunca alıkoyduğu kadını darp etti

19 Ağustos 2021 Perşembe, 12:21

Tokat’ta S. T., isimli kadın, A. B. isimli erkek tarafından kaçırıldı. Bengi’nin 2 gün boyunca alıkoyduğu T., Bengi tarafından feci şekilde darp edildi. Şu an gözaltında olan Bengi’nin bugün gün içinde mahkemeye çıkarılacağını belirten T., “İçeri girsem de buradan çıkınca seni öldüreceğim diyor. Sonumun öldürülen diğer kadınlar gibi olmasını istemiyorum” dedi.

16 Ağustos Pazartesi günü Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki A. B. bir süre önce ayrıldığı 22 yaşındaki S.T., görüşmek istedi. Görüşme talebi reddedilen Bengi, ısrar ve tehditlerini sürdürünce, T., görüşmeyi kabul etti. Bengi, barışma talebini reddeden T.'yi feci şekilde darp etti. Bir süre sonra baygınlık geçiren T., A. B. tarafından kaçırıldı.

TEHDİT VE ŞANTAJ

BirGün'den Merve Atıcı'nın haberine göre, ailesinin S.T.'ye ulaşma çabaları üzerine kadını yine darp ve tehditle Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan bir karakola götüren Ayhan Bengi, S‘T.'nin kendi isteğiyle yanında olduğuna ilişkin ifade verdi. T., burada da ailesine Bengi’nin ailesine ve kendisine zarar vereceği korkusuyla söz konusu ifadeyi doğruladı.

T.'yi yeniden Turhal’a getiren A. B., zorla alıkoyduğu kadına yönelik darp ve tehditlere devam etti. 18 Ağustos Çarşamba günü alıkonulduğu evden kaçmayı başaran T., ailesinin yanına döndü.

BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK

Ailesinin yanına döndükten sonra hastaneden darp raporu alan ve A. B.'den şikayetçi olan S. T., Bengi’nin şu an gözaltında olduğunu ancak bugün çıkarılacağı mahkemede Bengi’nin serbest bırakılması durumunda Ayhan Bengi’nin kendisini öldüreceğini söyledi.

Kamuoyunun sesini duymasını ve A. B.'nin tutuklanmasını talep eden T., "Sesimin duyulmasını istiyorum. İçeri girsem de ‘çıkınca seni öldürürüm’ diyor. Sonumun diğer kadınlar gibi olmasını istemiyorum. Lütfen yardım edin” dedi.

A.B. gün içinde mahkemeye çıkarılacak.