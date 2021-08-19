2 gün boyunca alıkoyduğu kadını darp etti
Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan A. B. adlı erkek, barışma talebini reddeden S.T.'yi kaçırdı. 2 gün boyunca alıkoyduğu T.'yi darp eden Bengi bugün mahkemeye çıkarılacak.
Tokat’ta S. T., isimli kadın, A. B. isimli erkek tarafından kaçırıldı. Bengi’nin 2 gün boyunca alıkoyduğu T., Bengi tarafından feci şekilde darp edildi. Şu an gözaltında olan Bengi’nin bugün gün içinde mahkemeye çıkarılacağını belirten T., “İçeri girsem de buradan çıkınca seni öldüreceğim diyor. Sonumun öldürülen diğer kadınlar gibi olmasını istemiyorum” dedi.
16 Ağustos Pazartesi günü Tokat’ın Turhal ilçesinde meydana gelen olayda, 31 yaşındaki A. B. bir süre önce ayrıldığı 22 yaşındaki S.T., görüşmek istedi. Görüşme talebi reddedilen Bengi, ısrar ve tehditlerini sürdürünce, T., görüşmeyi kabul etti. Bengi, barışma talebini reddeden T.'yi feci şekilde darp etti. Bir süre sonra baygınlık geçiren T., A. B. tarafından kaçırıldı.
TEHDİT VE ŞANTAJ
BirGün'den Merve Atıcı'nın haberine göre, ailesinin S.T.'ye ulaşma çabaları üzerine kadını yine darp ve tehditle Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan bir karakola götüren Ayhan Bengi, S‘T.'nin kendi isteğiyle yanında olduğuna ilişkin ifade verdi. T., burada da ailesine Bengi’nin ailesine ve kendisine zarar vereceği korkusuyla söz konusu ifadeyi doğruladı.
T.'yi yeniden Turhal’a getiren A. B., zorla alıkoyduğu kadına yönelik darp ve tehditlere devam etti. 18 Ağustos Çarşamba günü alıkonulduğu evden kaçmayı başaran T., ailesinin yanına döndü.
BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKARILACAK
Ailesinin yanına döndükten sonra hastaneden darp raporu alan ve A. B.'den şikayetçi olan S. T., Bengi’nin şu an gözaltında olduğunu ancak bugün çıkarılacağı mahkemede Bengi’nin serbest bırakılması durumunda Ayhan Bengi’nin kendisini öldüreceğini söyledi.
Kamuoyunun sesini duymasını ve A. B.'nin tutuklanmasını talep eden T., "Sesimin duyulmasını istiyorum. İçeri girsem de ‘çıkınca seni öldürürüm’ diyor. Sonumun diğer kadınlar gibi olmasını istemiyorum. Lütfen yardım edin” dedi.
A.B. gün içinde mahkemeye çıkarılacak.
İlgili Haberler
- İBB'den kadına şiddet uygulayan zabıta personeli hakkında açıklama
- Avcılar'da kadına şiddetin simgesi zeytin ağaçları önündeki tabelalardan 9'u çalındı
- Kadına şiddet davalarına bakan avukat Umur Yıldırım'a darp iddiası
- Kardeşlerin şakalaşmasını kadına şiddet sanıp müdahale edince kavga çıktı
Video Haberler
- Sel kayıpları Karadeniz'de aranıyor
- Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu
- Yavru devekuşları kaçakçıların elinden kurtarıldı
- Ölüme meydan okurcasına yolculuk kamerada
- Fatih'te polis ekiplerinden 'değnekçilere' suçüstü
- Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
- Meriç Köprüsü'nden atlayan köpeği için nehre daldı
- Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
- 1800 yıldır korunuyor... İlk kez görüntülendi
- Saksıda kenevir yetiştirirken yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Kabil'den yürek burkan görüntüler
- Saray'da 'Atatürk' sansürü!
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya gönderme
- 4 parti baraj altında! İşte liderlerin başarı puanı
- Erdoğan'ı dinleyenler şaşırdı
- Atlantik'te büyük facia: Çok sayıda ölü var
- Afganistan Cumhurbaşkanı'nın nerede olduğu ortaya çıktı
- Sedat Peker'in oğlundan 'helalleşme' paylaşımı!