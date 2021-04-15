2 ve 3. ligde korona patlaması; şimdi de Afyonspor!
Afyonspor'da yarın oynanacak Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı.
AFJET Afyonspor'da yarın oynanacak Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı.
MÜTHİŞ ARTIŞ!
2 ve 3. ligdeki artış TFF'yi endişelendirdi. Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, ligin 34'üncü haftasında yarın saat 13.00'te Zafer Stadyumu'nda Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Maç öncesinde rutin yapılan testlerde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza rutin olarak uygulanan Covid-19 testleri sonuçlanmış, 5 futbolcumuz ve 2 personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Gerekli tüm tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.
Video Haberler
- Anne kedi, yavrusuna saldıran 3 köpeği kovaladı
- Basın toplantısı sırasında bir anda yere yığıldı
- CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı!
- Boşanma aşamasındaki eşten ölüm tehdidi
- Görüntüleri paylaştı: Saray İktidarının umurunda değil
- Skandal olaya skandal savunma
- Maske uyarısına 'pes' dedirten cevap
- Kaftancıoğlu paylaştı: Var, yok, kullanıldı
- CHP'li kadın vekillerden İstanbul Sözleşmesi tepkisi
- Boğaz'ı istila ettiler! Havadan böyle görüntülendi
En Çok Okunan Haberler
- Fransız bankasından Türkiye için dolar kuru öngörüsü
- Bilim Kurulu üyesinden BioNTech aşılarıyla ilgili öneri
- Mehmet Ceyhan'dan Sinovac ve Sputnik V açıklaması
- İstanbul'da patates ve soğanlara karşılama
- Yıldırım Akbulut, yaşamını yitirdi
- Fahrettin Koca'dan 5 kent için uyarı
- Başika'daki Türk askeri üssüne saldırı düzenlendi
- Kılıçdaroğlu ve 9 milletvekilinin dosyası TBMM'de
- Maç sırasında orucunu açan futbolculardan açıklama
- Devler 80.6 milyar lira kaybetti