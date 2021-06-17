2 yaşındaki kızını pencereden atarak, ölümüne sebep oldu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Ümmühan Dumanlıoğlu (31), kızı Ayşegül'ü (2) ikinci kattaki evin penceresinden atarak, ölümüne sebep oldu. Gözaltına alınan Dumanlıoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Psikolojik sorunlarının bulunduğu öne sürülen Ümmühan Dumanlıoğlu, 9 Haziran'da, kızı Ayşegül'ü ikinci kattaki dairelerinin penceresinden attı. Ayşegül, ağır yaralanırken, Dumanlıoğlu da sokakta yerde yatan kızının yanına gitti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Ayşegül, Çorlu Devlet Hastanesi'ne, buradan da Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Ayşegül, doktorların tüm çabalarına rağmen 12 Haziran'da hayatını kaybetti.
'KIZIMI ALIP ANNEME GETİRDİM'
Polisin gözaltına aldığı Ümmühan Dumanlıoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.
Dumanlıoğlu'nun, ifadesinde, ‘’Kızımla birlikte annemin evinde yaşıyoruz. Annem mutfağa girdiğinde ben oturma odasına kızımla geçtim. Bana cinler geldi ve kızımı aşağı atmamı söyledi. Atmazsam kızımın cehenneme gideceğine söylediler. Ben de kızımı alıp, cama geldim; kızımı camdan aşağı attım. Cinler söyledi. Ben sonra hemen aşağı koştum, kızımı alıp anneme getirdim. Hastaneye götürüldü’’ dediği öğrenildi.
BABA ŞİKAYETÇİ OLDU
Kızını gözyaşlarıyla toprağa veren Ahmet Dumanlıoğlu ise boşanma aşamasında olduğu Ümmühan Dumanlıoğlu'dan şikayetçi oldu.
Dumanlıoğlu, ifadesinde, ‘’1,5 yıldır ayrı evde yaşıyoruz. Psikolojik rahatsızlığı vardı. Kızımın ölümüne neden olan eşimden davacı ve şikayetçiyim’’ dedi.
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