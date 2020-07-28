20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar sonuçları E-Devlet'ten öğrenebilecek.
MEB, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutulan sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçlarını açıkladı.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.— MEB (@tcmeb) July 28, 2020
Öğretmen adayları, sonuçları
e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
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Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Öğretmenlerin tercihleri ise, 31 Ağustos'ta başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 8 Eylül’de ilan edilecek.
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