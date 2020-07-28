20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı

28 Temmuz 2020 Salı, 15:16

MEB, 6-25 Temmuz tarihleri arasında sözlü sınava tabii tutulan sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sonuçlarını açıkladı.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Öğretmen adayları, sonuçları

e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.



?? https://t.co/K0XNZm0Uoi pic.twitter.com/Ak2yI4zFvj — MEB (@tcmeb) July 28, 2020

Bakanlık, sonuçlara itirazları 10 Ağustos tarihine kadar inceleyecek. Öğretmenlerin tercihleri ise, 31 Ağustos'ta başlayacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları 8 Eylül’de ilan edilecek.