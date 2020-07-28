20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.Öğretmen adayları, sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
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