20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları açıklandı

28 Temmuz 2020 Salı, 15:21

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.