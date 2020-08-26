2012 yılında keşfedilen sinyal hakkında yeni gelişme!

26 Ağustos 2020 Çarşamba, 11:53

Bilim dünyası uzaydan gelen yoğun radyo dalgası sinyalleri ile ilgili yeni araştırmayı konuşuyor. Araştırmacılar ilk kez 2012'de keşfedilen sinyalin bir döngüye sahip olduğunu belirledi.

Bilim insanları son defa sinyal aldıktan tam 157 gün sonra aynı bölgeden gelen sinyalleri tespit ederek döngünün varlığını bir kez daha kanıtladı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu çalışma ile ‘FRB 121102’ isimli hızlı radyo patlaması (FRB) sinyalinin 157 günlük bir döngüye sahip olduğu netlik kazandı.

3 milyar ışık yılı uzaklıktaki cüce bir gökadadan geldiği belirlenen sinyalin nasıl ortaya çıktığına dair henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

Söz konusu patlamaların sıra dışı yapısı nedeniyle çarpan yıldızlardan uzaylı teknolojisine kadar pek çok iddianın ortaya atılmasına neden oldu.

Ancak Manchester Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılar söz konusu sinyalin büyük bir yıldızın, bir nötron yıldızının veya bir kara deliğin yörünge hareketlerinin bir sonucu olabileceğini görüşünde birleşmiş durumda.

Kaynak: NTV