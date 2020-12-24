2019’daki seyahat sayılarına ulaşmanın 2.5 ila 4 yıl sürebileceği tahmin ediliyor

24 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Raporu değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, pandemi sürecinde geçen 10 aylık sürede 2019’a kıyasla 900 milyon kişinin daha az seyahat ettiğini söyledi.

Buna son iki ayın da dahil edilmesiyle turist kaybının yıl sonunda tahminen 1 milyar kişiyi bulacağına dikkat çeken Yavuz, “Turizm tarihindeki bu en büyük düşüşün dünyaya ekonomik bedeli yaklaşık 1 trilyon doların üzerinde olacaktır. Bu kayıp 2009 dünya ekonomik krizindeki kaybın 10 kat daha fazlası anlamına geliyor. Özellikle turizmde söz sahibi ülkelerde gayri safi gelirlerde toplamda 2 trilyon dolarlık kaybın ortaya çıkmasına neden olacak” dedi.

Diğer yandan Dünya Turizm Örgütü’nün gelecek birkaç yıl uluslararası turizm hareketliliğinin kısıtlı kalacağı, bununla birlikte iç turizmin bir miktar ivme kazanacağını öngördüğünü belirten Yavuz, “2021 için farklı senaryolar üzerinde çalışan Dünya Turizm Örgütü, seyahatlerin ancak önümüzdeki yılın ikinci yarısında tekrar başlayabileceği, ancak 2019 yılındaki sayılara ulaşmanın 2.5 ila 4 yıl sürebileceğini tahmin ediyor” diye konuştu.