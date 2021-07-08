2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalini Hollandalı Kuipers yönetecek
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İngiltere ve İtalya arasında oynanacak maçı Björn Kuipers yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı kaydedildi.
Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.
UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.
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