2020 böyle giderse son 4 yılın kurak yılı olabilir

08 Aralık 2020 Salı, 06:00

Yeni yıla kadar yeterli yağış düşmezse 2020 son 5 yılın en kurak yılı olacak. Meteoroloji en çok ve en az yağış alan illeri de çıkardı. En çok yağış alan 5 ilden 4’ü zaten bol yağışlı olan Doğru Karadeniz’de. En az yağış alan 5 ilin tamamı ise İç Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

KARAR İÇİN ERKEN

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’in soru önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl ülke genelinde düşen toplam yağış miktarının 15 Kasım itibarıyla 445 mm. olduğunu, bu değerin uzun yıllar normal değerlerinin (462 mm.) yüzde 3.7 altında kaldığını bildirdi.

Pakdemirli 2015 ve 2016 yılı yağışlarının birbirine oldukça yakın gerçekleştiğini, en yağışlı yılın ise 2018 olduğunu bildirdi. 2018’den sonra yıllık yağışlarda bir azalma görülmesine karşın 2020 yılı henüz tamamlanmadığından sağlıklı bir yorum yapılamayacağını dile getiren Pakdemirli, “Eğer 2020 yılının geri kalan bölümünde yeterli yağış düşmezse 2020 yılı son 5 yılın en kurak yılı olabilir” dedi.

Pakdemirli’nin verdiği bilgiye göre 15 Kasım itibarıyla en yağışlı 5 il sırasıyla Rize, Trabzon, Giresun, Artvin ve Şırnak. En yağışlı 4 il Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunuyor. En az yağış alan 5 ilin tamamı İç Anadolu Bölgesi’nde. Bu iller şöyle: Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ankara ve Yozgat. Pakdemirli, depolama tesislerine gelen suyun yüzde 60’ının genel olarak kar erimesinden kaynaklandığını ve mart-haziran aralığında buralara ulaştığını bildirdi. Bu nedenle de şu an için barajların doluluk oranlarının yeterli seviyede bulunduğunu ancak ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacakları konusunda karar vermek için erken olduğunu bildirdi.

SULAR AYLIK

Pakdemirli, DSİ tarafından izlemesi yapılan 373 depolamalı tesiste aktif doluluk oranının yüzde 35.5 olduğunu, ayrıntılı olarak ise içme suyu amaçlılarda yüzde 33.4, sulama amaçlılarda yüzde 32.5 ve enerji amaçlılarda ise yüzde 37.3 aktif doluluk bulunduğunu bildirdi. Yanıtta 3 büyük ile ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 27. Hiç su gelmese İstanbul’un 3 ay yetecek suyu var. Ankara barajlarındaki doluluk oranı yüzde 13.1. Geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranından daha fazla. Hiç su gelmezse Ankara’nın yaklaşık 5 ay yetecek suyu var. İzmir barajlarındaki doluluk oranı yüzde 37.1. Hiç su gelmezse İzmir’in 5.5 ay yetecek suyu var.