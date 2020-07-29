2020-DGS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.
Açıklamada ayrıca, adayların sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağına dikkat çekildi. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, adaylara başarılar diledi.
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