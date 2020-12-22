2020 Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği Ödülleri sahiplerini buldu

22 Aralık 2020 Salı, 13:06

Oscar Ödülleri'ne öncü olan törenlerden biri olarak bilinen Los Angeles Los Angeles Film Eleştirmenleri Birliği (Los Angeles Film Critics Association/LAFCA), yılın en iyilerini seçtiği ödülleri sahiplerine takdim etti. Listede en çok dikkat çeken yapımlar Chloe Zhao imzalı "Nomadland" ile antoloji film serisi şeklinde yayımlanan Steve McQueen imzalı "Small Axe" oldu. Los Angeles Sinema Eleştirmenleri Derneği'nin takdim ettiği ödüller 60 basın üyesinin katılımıyla oylandı.

En İyi Film - “Small Axe” - İkincilik Ödülü: “Nomadland”

En İyi Yönetmen - Chloé Zhao, “Nomadland” - İkincilik Ödülü: Steve McQueen, “Small Axe”

En İyi Kadın Oyuncu - Carey Mulligan, “Promising Young Woman” - İkincilik Ödülü: Viola Davis, “Ma Rainey’s Black Bottom”

En İyi Erkek Oyuncu - Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom” - İkincilik Ödülü: Riz Ahmed, “Sound of Metal”

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Youn Yuh-jung, “Minari” - İkincilik Ödülü: Amanda Seyfried, “Mank”

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Glynn Turman, “Ma Rainey’s Black Bottom” - İkincilik Ödülü: Paul Raci, “Sound of Metal”

En İyi Belgesel - “Time” - İkincilik Ödülü: “Collective”

En İyi Animasyon - “Wolfwalkers” - İkincilik Ödülü: “Soul”

En İyi Yabancı Film - “Beanpole” - İkincilik Ödülü: “Martin Eden”

En İyi Senaryo - “Promising Young Woman” Emerald Fennell - İkincilik Ödülü: “Never Rarely Sometimes Always” Eliza Hittman

En İyi Sinematografi - “Small Axe” Shabier Kirchner - İkincilik Ödülü: “Nomadland” Joshua James Richards

En İyi Prodüksiyon Tasarımı - “Mank” Donald Graham Burt - İkincilik Ödülü: “Beanpole” Sergey Ivanov

En İyi Kurgu - “The Father” Yorgos Lamprinos - İkincilik Ödülü: “Time” Gabriel Rhodes

En İyi Müzik - “Soul” Trent Reznor ve Atticus Ross - İkincilik Ödülü: “Lovers Rock” Mica Levi

Douglas Edwards Deneysel Film Ödülü - “Her Socialist Smile” John Gianvito

Yeni Jenerasyon Ödülü- Radha Blank, “The Forty-Year-Old Version”