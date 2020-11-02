2020'de 30'dan fazla gazeteci öldürüldü
Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü 2020 yılının başından bu yana dünya genelinde 30 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı. Örgüt, BM bünyesinde gazetecilerin korunması için bir özel temsilcilik kurulmasını talep etti.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü, sene başından bu yana dünya çapında 30'dan fazla gazetecinin yaptığı iş nedeniyle öldürüldüğünü duyurdu.
Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü kapsamında bir açıklama yayımlayan RSF, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, gazetecilerin korunmasına yönelik bir özel temsilcilik oluşturulması da talep etti.
PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖLÜM SAYISI DA AZALDI
RSF'in açıkladığı verilere göre, Ocak ayından bu yana dünya genelinde 29 gazeteci ve üç medya çalışanı katledildi. RSF, ölüm rakamının önceki yıllara göre düşük olmasının nedeninin koronavirüs pandemisi olduğunu açıkladı.
DW Türkçe'de yer alan habere göre, 2019 senesinde 49 gazetecinin öldürüldüğünü belirten RSF, özellikle kriz bölgelerinde öldürülen gazeteci sayısındaki düşüşün, bu bölgelere giden gazeteci sayısının azalmasından kaynaklandığına dikkat çekti.
'GAZETECİLER ÜZERİNDE BASKI ARTTI'
Öneriye ilişkin konuşan RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, “BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, görevindeki son yılını gazetecilerin daha iyi korunması için kullanması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Salgının gazetecileri mesleki anlamda olumsuz etkilediğini dile getiren Deloire, salgın nedeniyle daha az gazetecinin öldürülmüş olmasına karşın, gazeteciler üzerindeki baskının arttığını ifade etti.
“Gazetecilere yönelik tehditlerin çeşitliliği gittikçe artıyor ve bunlarla mücadele giderek zorlaşıyor” diyen Genel Sekreter, geçen on yılda dünya genelinde yaklaşık bin gazetecinin öldürüldüğünü kayıt altına aldıklarını belirtti.
Christophe Deloire, "Bu vakaların neredeyse hiçbirinin gereken titizlikle soruşturulmadığını ve suçluların sorumluluk altına alınmadığını" vurguladı.
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