2020'de Google Play Store ve App Store'da harcanan miktar açıklandı

05 Ocak 2021 Salı, 16:49

Sensor Tower, paylaştığı son verilerle 2020 yılında Google Play Store ve App Store üzerinde yapılan harcamaların miktarını açıkladı.

Buna göre kullanıcılar, 2020 yılında mobil uygulama mağazalarına, 111 milyar dolar harcama yaptı. App Store'da yapılan harcamalar, Google Play Store'da yapılan harcamaların neredeyse iki katına ulaştı.

Webtekno'nun aktardığına göre, kullanıcılar 2020 yılında mobil uygulamalar için daha fazla para harcadı. Bu bağlamda 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında yapılan harcama miktarı yüzde 30,2 oranında yükseldi.

App Store özelinde yaşanan harcama artışı yüzde 30,3 olarak gerçekleşirken Google Play Store kullanıcıları da 2020 yılında, 2019'a göre yüzde 30 daha fazla harcama yaptı.

APP STORE'DA OYUNLAR İÇİN YAPILAN HARCAMA: 47.6 MİLYAR DOLAR

Sensor Tower tarafından paylaşılan veriler, iOS kullanıcılarının 2020 yılında oyunlara yöneldiklerini gösterdi. Yapılan açıklamalara göre iOS kullanıcıları, 2020 yılında sadece oyunlar için 47,6 milyar dolar harcama yaptı. 2019 yılına kıyasla yüzde 25 artışın yaşandığı harcamalar, Apple'ın App Store karının da yüzde 66'sını kapsadı. Ayrıca 2020 yılında en çok para kazanan oyun, Tencent Games tarafından yayımlanan "Arena of Valor" oldu.

Şirketin istatistiklerine göre mobil oyun sektörü, 2020 yılında 79,5 milyar dolar para kazandı. 2019 yılında ise bu tutar, 63 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Sensor Tower, mobil uygulama pazarının 2020 yılında kazandığı paranın yüzde 71,7'sinin, mobil oyunlardan geldiğini ifade ediyor.

UYGULAMA İNDİRME SAYILARI REKOR KIRDI

Verilere göre App Store ve Google Play Store'de indirilen uygulama sayısı, 2020 yılında 143 milyara ulaştı. Bu indirme sayısı, 2019 yılında yapılan 115,5 indirme sayısından yüzde 23,7 fazla. Sensor Tower yetkilileri, pandemi koşullarıyla birlikte tüketicilerin yaşamlarında çok net değişimler yaşandığını, yaşanan bu değişikliklerin de mobil uygulama sektörünün "görülmemiş bir büyüme" yaşamasına yol açtığını ifade ediyor.