2020’den bu yana gerçekleşen ilk operasyon: ABD Donanması Güney Çin Denizi’nde tatbikat düzenledi
ABD Donanması, Güney Çin Denizi'nde 2 uçak gemisiyle tatbikat düzenlendiğini duyurdu.
Güney Çin Denizi’nde, ABD Donanması tarafından 2 uçak gemisiyle tatbikat düzenlendi.
ABD Donanması Güney Çin Denizi'nde iki uçak gemisi ile ortak tatbikat düzenlediğini açıkladı. Bu tatbikat, ihtilaflı sularda Temmuz 2020'den bu yana gerçekleştirilen ilk operasyon oldu.
ABD Donanması, Theodore Roosevelt Carrier Strike Group ile Nimitz Carrier Strike Group tarafından "birlikte çalışabilirlik kapasitesini güçlendirmek ve komuta kontrol becerilerini geliştirmek için bir dizi tatbikatlar" yapıldığını açıkladı.
Güney Çin Denizi ABD-Çin arasında gerilim yaratan hususlardan birisi konumunda. ABD Çin'in bu deniz üzerindeki hak iddialarına karşı çıkmaya devam ediyor.
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