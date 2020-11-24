2020’nin ilham veren en etkili 100 kadını listesinde Türkiye'den bir isim: Gülsüm Kav
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kurucusu ve genel temsilcisi Gülsüm Kav, BBC'nin dünyanın dört bir yanından 100 kadına yer verdiği "2020'nin ilham veren ve en etkili 100 kadını" listesinde yer aldı. Listenin ilk sırası ise boş bırakıldı...
BBC, 2020’nin ilham veren ve en etkili 100 kadınını seçti. Dünyanın her yerinden, değişime öncülük eden ve bu zor zamanlarda fark yaratmayı başaran 100 kadından oluşan listede Türkiye’den de bir isim yer aldı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucularından olan platformun genel temsilcisi olarak görev alan Gülsüm Kav, dünyada yılın en etkili 100 kadını arasında gösterildi.
Türkiye’den listede yer alan tek isim Gülsüm Kav oldu. (Fotoğraf: Depo Photos)
Feminist aktivist, yazar ve uzmanlığını tıp etiği olarak da bilinen deontoloji alanında yapan doktor Gülsüm Kav, 2010 yılında kurulan platformda cinsiyet bazlı şiddete, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve en önemlisi artan ve acı bir şekilde kanayan kadın cinayetleri yarasına dikkat çekmek için mücadele veriyor.
Sözcü'de yer alan habere göre BBC, Gülsüm Kav hakkındaki tanıtım yazısında yukarıdaki alıntıya yer verirken şu ifadeleri kullandı:
“Yükselen kadın cinayetleri sayısı ve İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılıp kaldırılmayacağına dair meclis tartışmaları Türkiye’de yaygın eleştirilere yol açtı. Gülsüm, Türkiye’de toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve yakınlarını kadın cinayeti nedeniyle kaybeden birçok aile adına savunuculuk yapmak için yorulmadan çalışıyor.”
KADIN CİNAYETLERİNİ DURDURACAĞIZ PLATFORMU
2010 yılında kurulan platform, davası 2010 yılında görülmeye başlayan Münevver Karabulut cinayetinin toplumda sarsıcı etkisinden yola çıkarak bir araya geldi. İlk yürüyüşünü 16 Ağustos 2010'da gerçekleştiren platform; 6284 sayılı koruma kanunu'nun uygulanması ile kadının etkin korunmasını sağlamak ve kadın katillerine haksız tahrik, iyi hal gibi nedenlerle uygulanan ceza indirimlerinin önüne geçmek için gönüllüleriyle mücadele ediyor.
Bu yılki listede seçilen kadınlar arasında Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Oxford Üniversitesi’nde devam eden corona virüsüne karşı aşı çalışmalarının başında yer alan Sarah Gilbert ve iklim aktivisti olarak farkındalık yaratmak için mücadele veren unutulmaz oyuncu Jane Fonda gibi isimler de yer alıyor.
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