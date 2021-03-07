2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

AA
07 Mart 2021 Pazar, 11:39
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak
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Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi gerçekleşecek.

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.

Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalından takip edilebilecek.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika.

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya.

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye.

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan.



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