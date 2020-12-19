2021 yılı bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, 316 "kabul" oyu ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2020 Cumartesi, 00:07
2021 yılı bütçesi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi 12 günlük maratonun ardından kabul edildi. Yaklaşık 160 saat mesai yapıldı. Zaman zaman gerginlikler ve tartışmalar da yaşandı. 12 gün aralıksız çalışıldı, 160 saate yakın mesai yapıldı.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin de Meclis’ten geçtiği bildirildi.


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