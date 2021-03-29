2022 Dünya Kupası elemelerinde sürprize yer yok!
22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Polonya, yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0 yendi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, TSİ 21.45'da oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi.
Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17. dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43. dakikada penaltıdan Belotti ve 83. dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.
B Grubu'nda İsveç, 12. dakikada Augustinsson, 35. dakikada Isak ve 70. dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.
TSİ 21.45'da sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kosova-İsveç: 0-3
Bulgaristan-İtalya: 0-2
İsviçre-Litvanya: 1-0
Ukrayna-Finlandiya: 1-1
İsrail-İskoçya: 1-1
Avusturya-Faroe Adaları: 3-1
San Marino-Macaristan: 0-3
Polonya-Andorra: 3-0
Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0
Romanya-Almanya: 0-1
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